Lun. Ene 19th, 2026

El Salvador

EE. UU. aplicará nuevos aranceles a países europeos en medio de tensión por Groenlandia

Ene 19, 2026 #aranceles, #Groenlandia, #Internacionales, #Presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de nuevos aranceles a varios países europeos, incluidos Dinamarca, Alemania, Francia y el Reino Unido, como medida de presión ante la falta de avances en la propuesta de adquisición de Groenlandia.

Según lo comunicado, a partir del 1 de febrero se aplicará un arancel adicional del 10 % a los productos enviados a EE. UU., el cual aumentará al 25 % desde junio de 2026 si no se alcanza un acuerdo.

La decisión se suma a la política comercial adoptada por Washington desde el inicio del nuevo mandato presidencial.

