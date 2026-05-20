Diaco iniciará sanciones contra gasolineras por incumplir subsidio a combustibles

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Guatemala–La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) informó que se encuentra en la fase final para imponer sanciones a estaciones de servicio señaladas de no aplicar correctamente el apoyo temporal a los combustibles autorizado por el Gobierno de Guatemala.

Según explicó la directora de la Diaco, Leslie Yvonne Tzicap González de López, las gasolineras donde se detectaron variaciones injustificadas en los precios ya finalizaron el plazo de 10 días otorgado para presentar pruebas de descargo. Ahora, la institución dispone de cinco días para resolver y definir las sanciones correspondientes.

Las verificaciones forman parte de un operativo conjunto entre la Diaco y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con el objetivo de supervisar que los expendios respeten los precios de referencia establecidos para beneficiar a los consumidores.

Más de mil inspecciones en estaciones de servicio

Hasta el 19 de mayo, las autoridades contabilizaban 1,156 monitoreos realizados en gasolineras de distintos puntos del país.

La Diaco indicó que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, así como proteger los derechos de los consumidores ante posibles prácticas de especulación o cobros indebidos.

Durante los operativos, también se desarrollaron pruebas para verificar la calidad de los combustibles y confirmar que las bombas despachen la cantidad exacta.

Denuncias por irregularidades

La institución señaló que ya se registran cientos de reportes ciudadanos relacionados con presuntas anomalías en los precios de los combustibles mediante la aplicación “Alerta Diaco Combustibles”.

Las denuncias permiten a las autoridades identificar las zonas donde se requiere reforzar las inspecciones y los controles.

La Diaco reiteró el llamado a la población a reportar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales.

Arévalo promete independencia en el Ministerio Público

En otro tema, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que el nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, ejercerá sus funciones con autonomía e independencia al frente del Ministerio Público (MP).

Durante una entrevista con CNN en Español, el mandatario afirmó que el cambio de autoridades en el MP representa una nueva etapa para el sistema de justicia guatemalteco y reiteró sus críticas hacia la gestión de la exfiscal general, Consuelo Porras.

Arévalo sostuvo que su administración colaborará para fortalecer la independencia institucional y promover reformas dentro del sistema judicial del país.

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