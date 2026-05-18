Nuevo fiscal de Guatemala anuncia cierre de la FECI y revisión interna del MP

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Guatemala–El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel Estuardo García Luna, anunció una serie de cambios dentro del Ministerio Público (MP), entre ellos el inicio del proceso de liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), unidad que aseguró perdió credibilidad ciudadana.

Durante su primera conferencia de prensa al frente del ente investigador, García Luna afirmó que su administración pondrá fin a las “acciones selectivas” y que las investigaciones deberán sustentarse únicamente en pruebas y en la ley.

“El MP no responderá a intereses políticos ni a agendas externas”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que buscará recuperar la confianza de la población en la institución.

Revisarán expedientes y posibles responsabilidades

El fiscal general explicó que la liquidación de la FECI incluirá una revisión de expedientes, resultados y actuaciones internas para determinar si existen posibles responsabilidades de funcionarios o exfuncionarios.

Según indicó, cualquier investigación deberá realizarse con base en pruebas y análisis objetivos, sin importar los nombres involucrados. También adelantó que se evaluará el funcionamiento de otras fiscalías, incluida la unidad contra el lavado de dinero.

Además, anunció auditorías internas y la creación de comisiones especiales para revisar casos relacionados con supuesta criminalización y procesos contra operadores de justicia exiliados.

García Luna señaló que su administración enfocará esfuerzos en delitos que afectan directamente a la población guatemalteca, entre ellos:

Extorsiones

Crímenes contra la vida

Corrupción

Narcotráfico

Trata de personas

Maras

Asimismo, afirmó que las fiscalías especiales serán evaluadas no solo por la cantidad de expedientes, sino por la calidad de las investigaciones y los resultados obtenidos ante tribunales.

Como parte de los primeros movimientos dentro del Ministerio Público, se confirmó la salida de Ángel Pineda y de Julia María Juárez, quienes presentaron su renuncia tras el relevo en la institución.

También fueron anunciados nuevos nombramientos en áreas clave del MP, incluyendo secretarías relacionadas con política criminal y cooperación internacional.

Bernardo Arévalo designó a García Luna como fiscal general para el período 2026-2030. El funcionario asumió oficialmente el cargo el 17 de mayo, sustituyendo a Consuelo Porras.

La salida de Porras generó manifestaciones de apoyo y celebraciones de sectores universitarios y organizaciones sociales, mientras que el nuevo jefe del MP aseguró que su administración trabajará con independencia, objetividad y apego a la ley.

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