Guatemala entrega a pandillero salvadoreño y suma 36 pandilleros expulsados a El Salvador en 2025

Guatemala–La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, expulsó este martes a José Manuel Quintanilla López, alias “El Colocho”, un ciudadano salvadoreño de 33 años identificado como miembro activo de la clica sureños de la Mara 18. Con esta acción, suman 36 pandilleros salvadoreños expulsados del país en lo que va del año por su vinculación con actividades criminales.

Quintanilla López fue localizado en el parque central de Asunción Mita, Jutiapa, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre un individuo en actitud sospechosa. Agentes de la comisaría 21 de la PNC acudieron al lugar, verificaron sus antecedentes y confirmaron que había ingresado de manera irregular a Guatemala. Tras los procedimientos legales correspondientes, fue trasladado a la aduana de San Cristóbal, en Atescatempa, Jutiapa, donde fue entregado a las autoridades salvadoreñas.

En 2025, la PNC ha intensificado sus esfuerzos para combatir la presencia de estructuras criminales transnacionales. Además de las 36 expulsiones de pandilleros salvadoreños, otros 32 ciudadanos salvadoreños vinculados a actividades delictivas permanecen en prisión en territorio guatemalteco.

La PNC subrayó la importancia de la colaboración ciudadana en la identificación de amenazas a la seguridad y reafirmó su compromiso con la protección del territorio nacional frente a actividades delictivas.

