Guatemala implementa paso ágil en fronteras con El Salvador para ciudadanos del CA4

Guatemala—El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) anunció que, a partir del lunes 16 de septiembre, los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua podrán utilizar la modalidad de paso ágil en los cruces fronterizos con El Salvador.

Esta opción permitirá realizar el chequeo migratorio sin necesidad de descender del vehículo, con el objetivo de agilizar el tránsito y mantener un flujo ordenado de viajeros en las fronteras. La modalidad está diseñada exclusivamente para ciudadanos de los países que integran el CA4 y no aplica para quienes viajen con niñas, niños o adolescentes, ni para personas de otras nacionalidades.

Los puestos fronterizos habilitados para el paso ágil son: Valle Nuevo – Las Chinamas, San Cristóbal – Anguiatú, El Jobo – San Cristóbal y La Hachadura – Pedro de Alvarado. En estos puntos, los viajeros podrán realizar el trámite de manera rápida y segura, siguiendo los protocolos establecidos por el IGM.

La institución explicó que la implementación de este sistema busca mejorar la eficiencia del tránsito fronterizo y reforzar la seguridad en el procedimiento migratorio. Además, la medida permite consolidar un flujo más ordenado y regular de vehículos y pasajeros entre Guatemala y El Salvador.

El IGM indicó que continuará monitoreando el funcionamiento del paso ágil y ajustará los procedimientos según sea necesario, con el fin de ofrecer un servicio más ágil, seguro y cómodo para los ciudadanos del CA4.

#ControlMigratorio | A partir del 16 de septiembre, el servicio PASO ÁGIL será exclusivo para ciudadanos del CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua).



🌍 Las demás nacionalidades deberán realizar su control en las ventanillas de Migración. pic.twitter.com/hntzjmQd0l — Migración Guatemala (@MigracionGuate) September 12, 2025

