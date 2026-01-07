Guatemala inicia 2026 con tres vuelos de migrantes deportados desde EE. UU.

Día a Día News

Guatemala–Guatemala recibió el martes los primeros tres vuelos con ciudadanos deportados desde Estados Unidos, marcando oficialmente el inicio del ciclo de repatriaciones de 2026, según informó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

En total, 286 personas retornaron al país en esta primera jornada. De ellas, 244 son adultos, 18 integran grupos familiares con menores acompañados y tres son menores no acompañados, quienes quedaron bajo la custodia de las autoridades de protección de la niñez.

El director general del IGM, Alfredo Danilo Rivera, explicó que los vuelos aterrizaron en la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde se encuentra el «Centro de Recepción de Retornados«. Desde ese punto, los migrantes son atendidos por equipos interinstitucionales que brindan asistencia médica, orientación social y procesos de registro.

Rivera subrayó la importancia de la reintegración laboral de las personas deportadas y destacó el programa “Retorno al Hogar”, que busca conectar a los retornados con oportunidades de empleo, capacitaciones técnicas y certificaciones de competencias.

“Es indispensable que los migrantes retornados participen en este proceso para conocer sus perfiles y potencialidades. La reinserción requiere tiempo, pero ofrece una ruta concreta de estabilidad”, afirmó el funcionario.

Durante la conferencia, el titular del IGM también presentó un balance del año anterior: 48,405 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos en 2025, una cifra inferior a los 61,680 de 2024. Aun así, señaló que los meses de octubre, noviembre y diciembre registraron un repunte en el flujo de retornados.

En total, 532 vuelos de deportación llegaron a Guatemala en 2025 509 comerciales y 23 extraordinarios, reflejando el ritmo constante de las repatriaciones ejecutadas por el gobierno estadounidense.

El perfil de las personas retornadas el año pasado fue mayoritariamente joven: más de 23,600 tenían entre 18 y 29 años, lo que convierte a este grupo etario en el más afectado por las políticas migratorias de Estados Unidos.

El gobierno guatemalteco mantiene operativos de recepción y acompañamiento a migrantes en coordinación con diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de facilitar la reunificación familiar y reducir la vulnerabilidad social tras el retorno.

Las autoridades estiman que el flujo de deportaciones se mantendrá constante durante el primer trimestre de 2026, en el marco de los acuerdos bilaterales de control migratorio entre Guatemala y Estados Unidos.

