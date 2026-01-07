Casi la mitad de los salvadoreños ya tiene una cuenta de ahorro, según encuesta del BCR

Día a Día News

ElSalvador–El Banco Central de Reserva (BCR), presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025, la cual muestra avances significativos en el acceso de los salvadoreños al sistema financiero formal.

De acuerdo con el estudio, el 46.9 % de la población adulta en El Salvador posee una cuenta de ahorro, cifra que representa un incremento de 18.9 puntos porcentuales respecto al 2022, cuando solo el 28 % contaba con una. Además, 79 de cada 100 personas con cuenta bancaria tiene asociada una tarjeta de débito.

La encuesta se realizó entre personas mayores de 18 años de zonas urbanas y rurales de los 14 departamentos del país, con una muestra representativa de 10,776 hogares. La recolección de datos se desarrolló entre septiembre y octubre de 2025 mediante un proceso completamente digital.

El presidente del BCR, Douglas Rodríguez, señaló que los resultados reflejan el impacto de las políticas públicas implementadas en materia de inclusión y educación financiera.

“Estos resultados son producto del trabajo articulado entre distintas instituciones de Gobierno y la visión del presidente Nayib Bukele de fortalecer la educación financiera como pilar del desarrollo nacional”, afirmó.

Rodríguez explicó que, además de medir el acceso a productos financieros, el estudio evalúa el uso de canales digitales, los niveles de conocimiento financiero y las brechas de género existentes. Según dijo, los resultados permitirán diseñar nuevas políticas públicas y estrategias basadas en evidencia estadística.

Entre los principales hallazgos, el informe destaca que el 23 % de la población cuenta con algún tipo de préstamo, mientras que el 10.8 % posee una tarjeta de crédito. Asimismo, el 22.4 % tiene algún seguro formal, siendo los más comunes el seguro de vida (13.3 %) y el médico (7.1 %).

En materia previsional, el 20.1 % de la población dispone de una cuenta de ahorro para retiro, concentrándose el 82.9 % en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La encuesta también reporta avances en el uso de medios electrónicos. Transfer365, el sistema de transferencias interbancarias del BCR, se consolida como la herramienta más utilizada del país, concentrando el 93 % de las operaciones realizadas por los usuarios.

Por otra parte, el estudio muestra que el 25.8 % de los salvadoreños recibe remesas a través de canales formales, como empresas remesadoras o abonos directos en cuentas bancarias.

El indicador de alfabetización financiera registró un puntaje promedio de 14.3 sobre 21, lo que, según el BCR, constituye una base sólida para el desarrollo de programas de educación financiera más enfocados.

El BCR impulsa estas acciones a través del Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera, integrado por 10 instituciones de Gobierno que trabajan en la implementación de la Política Nacional de Inclusión y Educación Financiera y la Estrategia Nacional de Educación Financiera.

Rodríguez enfatizó que estos esfuerzos buscan que la población adquiera conocimientos, habilidades y actitudes responsables para la gestión de sus finanzas personales y empresariales, reduciendo así las brechas de acceso al sistema financiero formal.

