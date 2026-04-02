Trump destituye a Pam Bondi como fiscal general y designa sustituto interino

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EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de la fiscal general Pam Bondi y el nombramiento provisional de Todd Blanche al frente del Departamento de Justicia.

La decisión fue comunicada por el mandatario a través de su red social, donde destacó la relación cercana con Bondi y su gestión durante el último año en el cargo. Según indicó, la exfuncionaria pasará a desempeñar un nuevo rol en el sector privado, el cual será anunciado posteriormente.

Trump calificó a Bondi como una “gran patriota” y subrayó su trabajo al frente de la Fiscalía, especialmente en acciones relacionadas con la lucha contra la delincuencia.

En el mismo mensaje, el presidente señaló que Blanche, quien se desempeñaba como fiscal general adjunto, asumirá de forma interina la conducción del Departamento de Justicia, al que describió como un profesional con trayectoria jurídica destacada.

El relevo ocurre en medio de un contexto marcado por cuestionamientos sobre el manejo de casos de alto perfil, entre ellos el relacionado con Jeffrey Epstein, así como por reveses judiciales en procesos impulsados por la Fiscalía.

Bondi, de 60 años, formó parte del círculo cercano de Trump desde su etapa como fiscal general de Florida y se integró a su gabinete en 2025. Por su parte, Blanche, de 51 años, ha tenido participación en casos relevantes dentro del ámbito político y judicial estadounidense.

El cambio representa un nuevo movimiento dentro del Gobierno en un escenario de tensiones políticas y legales en Estados Unidos.

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