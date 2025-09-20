Sáb. Sep 20th, 2025

El Salvador

Presentan campaña: “Lo nuestro es calidad, con huella salvadoreña”

Sep 20, 2025 #Emprendedores

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), presentó la campaña: “Lo nuestro es calidad, con huella salvadoreña”, una iniciativa que busca resaltar el compromiso, la innovación y el esfuerzo de las empresas nacionales que día a día contribuyen al desarrollo económico del país.

La presentación contó con el respaldo de aliados estratégicos que se sumaron a esta iniciativa. Además, se anunció que la campaña tendrá un alcance nacional gracias al trabajo articulado con las filiales de Camarasal, lo que permitirá proyectar el esfuerzo y la calidad de las empresas salvadoreñas en todo el país.

“Con esta campaña queremos resaltar que detrás de cada producto y servicio salvadoreño hay esfuerzo, excelencia y visión de futuro; cualidades que hacen de nuestra calidad un sello distintivo y motivo de orgullo nacional”, expresó Leticia Escobar, presidenta de Camarasal.

