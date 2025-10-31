Huracán Melissa deja más de 30 fallecidos y severos daños en el Caribe

Día a Día News

El huracán Melissa ha dejado más de 30 personas fallecidas, entre ellas varios niños, tras su paso por Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana, según los reportes oficiales recopilados por las autoridades locales. Cuba también ha sufrido afectaciones materiales, aunque sin registrar víctimas mortales hasta el momento.

En Haití, el país más golpeado por el temporal, las autoridades confirmaron al menos 24 muertes y 18 personas desaparecidas. Las lluvias torrenciales provocaron desbordamientos e inundaciones que afectaron principalmente al departamento Oeste, donde la localidad de Petit Goâve ha quedado parcialmente anegada.

El desbordamiento del río La Digue causó la mayoría de los fallecimientos, incluyendo diez menores de edad, según el más reciente balance publicado por el diario Le Nouvelliste. Las autoridades locales mantienen la alerta ante el riesgo de nuevos deslizamientos y crecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

En Jamaica, los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de cuatro personas —tres hombres y una mujer— en la parroquia de Saint Elizabeth. Las fuertes corrientes arrastraron a varias víctimas, en medio de un panorama de destrucción que afecta especialmente a los distritos occidentales de la isla.

El primer ministro, Andrew Holness, calificó la zona como “el epicentro de la devastación” y advirtió que el país enfrenta “un largo camino hacia la recuperación”. Según explicó, se han desplegado brigadas para despejar carreteras, restaurar servicios básicos y atender a las comunidades aisladas por los derrumbes.

“Muchas viviendas han sido destruidas. El Hospital Río Negro también sufrió daños, junto con iglesias, tribunales y otros edificios históricos”, declaró Holness al diario Jamaica Gleaner, al señalar que el impacto total del fenómeno aún está siendo evaluado.

En Panamá, las autoridades confirmaron cuatro muertes, entre ellas dos niñas, por inundaciones y deslizamientos de tierra registrados en zonas rurales. En República Dominicana, una persona perdió la vida en incidentes vinculados al paso del huracán, mientras en Cuba los daños han sido principalmente materiales, sin víctimas mortales reportadas.

Según los últimos reportes meteorológicos, Melissa se ha debilitado tras su paso por el Caribe, reduciendo su fuerza a tormenta tropical. Sin embargo, los organismos de protección civil mantienen las alertas por posibles lluvias intensas y marejadas en la región durante los próximos días.

Las autoridades locales en cada país han reiterado el llamado a mantener las medidas de precaución, mientras continúan los trabajos de emergencia y las evaluaciones de daños tras el paso del fenómeno climático.

