Los primeros países en recibir el Año Nuevo 2026: así comenzó la celebración mundial

Mientras en América todavía se despide el 2025, varias regiones del planeta ya dieron la bienvenida al Año Nuevo 2026. La diferencia horaria, determinada por los husos que dividen la Tierra, marca el orden en que cada país celebra el cambio de año.

Las primeras festividades se registraron en los territorios del Pacífico Sur, donde islas y naciones insulares se adelantaron al resto del mundo con fuegos artificiales y ceremonias tradicionales.

Los primeros en recibir el 2026

Los habitantes de Kiribati y Samoa fueron los primeros en darle la bienvenida al 2026, como ocurre cada año. En sus playas y plazas principales, los festejos incluyeron danzas típicas y espectáculos pirotécnicos que marcaron el cambio de calendario.

Poco después, el turno llegó a Nueva Zelanda, donde ciudades como Auckland y Wellington iluminaron el cielo con coloridos shows de luces seguidos por millones de personas alrededor del mundo.

Más tarde, Australia protagonizó una de las celebraciones más emblemáticas: los fuegos artificiales sobre el puente del puerto de Sídney, un evento que cada 31 de diciembre congrega a miles de asistentes y simboliza el inicio del nuevo ciclo en Oceanía.

La llegada del Año Nuevo no ocurre de forma simultánea en todo el mundo. El sistema de husos horarios —basado en la rotación de la Tierra— hace que algunos países celebren hasta 24 horas antes que otros.

Mientras Oceanía ya vivía el primer día del 2026, Asia se preparaba para recibirlo, seguida por Europa, África y finalmente América, donde las festividades alcanzarán su punto máximo hasta la medianoche local.

Las imágenes de los primeros fuegos artificiales recorrieron rápidamente las redes sociales, mostrando cómo distintas culturas celebran el inicio de un nuevo año con tradiciones propias: desde rituales de buena suerte hasta conciertos al aire libre.

Así, el Año Nuevo 2026 comenzó su recorrido por el planeta uniendo, aunque en distintos husos horarios, a millones de personas que comparten el mismo deseo de renovación y esperanza para los próximos doce meses.

#Impactante| Sídney recibió el 2026 con un imponente show de fuegos artificiales sobre su bahía. Miles celebraron frente a la Ópera, mientras millones siguieron la transmisión en todo el mundo.

Australia fue una de las primeras naciones en darle la bienvenida al nuevo año.

