Fuerte sismo de 6.5 grados sacude el suroeste de México

Día a Día News

México–Un sismo de magnitud 6.5 en la escala de Richter se registró este viernes a las 7:58 a.m. hora local en la región suroeste de México, frente a las costas del estado de Guerrero, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El epicentro del movimiento telúrico se localizó cerca de San Marcos, Guerrero, en la costa del Pacífico. Aunque se sintió con fuerza en varias ciudades, incluida la Ciudad de México, hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas.

El temblor interrumpió momentáneamente la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió del Palacio Nacional como medida preventiva.

Las autoridades mantienen monitoreo constante para evaluar cualquier posible afectación y emitieron recomendaciones de mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad.

Este sismo se suma a la actividad sísmica habitual en la zona, ubicada en una región tectónicamente activa, lo que hace fundamental la preparación y la respuesta rápida de las instituciones y la población.

El Servicio Sismológico Nacional detalla que continuará informando sobre cualquier novedad relacionada con este evento.

Compartir esta nota