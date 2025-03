Iglesia católica entrega 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para derogar la Ley de Minería Metálica

La Iglesia católica entregó ayer a la Asamblea Legislativa 150,000 firmas de ciudadanos que solicitan la derogación de la Ley de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024 por la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados, a petición del presidente Nayib Bukele.

La petición fue presentada por el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, en la oficina de correspondencia del Congreso, acompañado por sacerdotes y fieles católicos. Escobar Alas enfatizó que la solicitud no responde a intereses políticos ni económicos, sino a una genuina preocupación por el bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

“Nosotros no hemos querido buscar ningún apoyo. No es nuestro interés de carácter político, ni partidista, ni económico tampoco. Nuestra acción tiene carácter pastoral y una genuina preocupación por el bien de todos, por el bien del pueblo”, declaró el arzobispo.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) expresó en un comunicado publicado en la cuenta X de la Arquidiócesis de San Salvador que las firmas entregadas “son la voz del pueblo que clama por la derogación de la ley de minería, por ser altamente nociva contra la vida y el medio ambiente”.

Monseñor Escobar Alas también explicó que la Iglesia optó por un camino distinto al habitual, al no acudir directamente a los diputados para gestionar la derogación de la ley.

“No hemos buscado a ningún diputado. No quisimos seguir eso, que es el camino normal. Este es un camino especial porque son 150,000 personas que vienen a la Asamblea con nosotros a través de su firma”, afirmó.

En paralelo, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, propuso una reforma constitucional para prohibir la minería y garantizar el derecho al agua y su saneamiento, argumentando que las 150,000 firmas entregadas respaldaban su iniciativa. Ortiz fue la única legisladora en firmar la petición de reforma y explicó que su propuesta busca agregar un inciso final al artículo 117 de la Constitución para establecer la prohibición de la minería metálica en el suelo y subsuelo de El Salvador.

La recolección de firmas fue impulsada por la Conferencia Episcopal y sacerdotes de diversas diócesis, con el respaldo de comunidades católicas y evangélicas. Según Escobar Alas, parte de las firmas provienen de iglesias evangélicas y de las 175 parroquias de la Arquidiócesis de San Salvador, así como de las ocho diócesis del país.

Como parte de esta iniciativa, los obispos iniciaron el 7 de febrero una jornada de oración y ayuno, que se extendió hasta el 18 de marzo de 2025.

“Agradecidos por la respuesta inmediata que el pueblo ha manifestado. En cuanto a qué va a suceder, si van a aceptar la petición nuestra o no, no lo sabemos, pero sí estamos pidiendo y pidiéndole a Dios. Por eso hicimos una jornada de oración y ayuno el 7 de febrero, y eso no ha parado. El Señor, esperamos, va a mover las voluntades y va a iluminar a las personas para que tomen esa buena decisión en favor del pueblo”, concluyó el arzobispo.

