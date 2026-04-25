Nuevo mercado municipal en La Palma, Chalatenango

En cuestión de días, los habitantes de La Palma, Chalatenango Norte, tendrán a su disposición un espacio que transformará la forma de comprar, vender y convivir: el renovado mercado municipal.

Ya se levantó la estructura principal: un edificio de dos niveles con 85 locales comerciales, oficinas administrativas y servicios sanitarios. También se ha instalado una cisterna para agua potable y sistema contra incendios, garantizando seguridad y abastecimiento.

Un mercado moderno y funcionalEste centro de abastos no es solo un edificio: tendrá bodegas y áreas de carga y descarga para facilitar el trabajo de comerciantes.Un centro de acopio para organizar mejor los productos.

Espacios distribuidos para frutas, verduras, carnes, lácteos, pupuserías, comedores, calzado y ropa.Un sistema eléctrico e hidráulico renovado que asegura comodidad y eficiencia.

Impacto en la comunidad

El nuevo mercado será un punto de encuentro para comerciantes, clientes y turistas, ofreciendo productos frescos, precios accesibles y un ambiente seguro.

Se suma a otros proyectos similares ya entregados en San Miguelito (San Salvador), Chalchuapa, Candelaria La Frontera, Cuisnahuat, Santa Isabel Ishuatán (Sonsonate), Tapalhuaca (La Paz), El Triunfo (Usulután), Concepción de Oriente (La Unión) y Monte San Juan (Cuscatlán), consolidando una red de espacios dignos para el comercio en todo el país.

La Palma está lista para recibir un mercado que no solo moderniza la infraestructura, sino que también fortalece la economía local y el orgullo de su gente.

Entre tanto, las cuadrillas avanzan en los mercados de Lourdes Colón en La Libertad, San José Guayabal en Cuscatlán, Nueva Concepción en Chalatenango, todo con el propósito de crear espacios dignos donde los salvadoreños puedan ir a realizar sus compras a buenos precios, obteniendo productos frescos y de calidad.

Además de los dos mercados que la DOM construye, ejecuta 80 proyectos, 44 de los cuales han sido ya completados y entregados a los habitantes y que a continuación se detalla:

• 29 obras viales tanto urbanas como rurales• 2 unidades de salud en Azacualpa y Nombre de Jesús

• 1 sistema de agua potable

• 1 Complejo educativo

• 4 proyectos de electrificación en Nueva Trinidad, San Isidro Labrador, El Paraíso y San José Cancasque, entre otros.

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