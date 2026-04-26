Moderno polideportivo del cantón La Montaña en Osicala, Morazán Norte

Dentro de poco los habitantes del cantón La Montaña en el distrito de Osicala, municipio de Morazán Sur tendrá a su disposición modernas instalaciones de un polideportivo que integra infraestructura de la mejor calidad para niños, jóvenes y adultos mayores; muy necesaria para su recreación, sano esparcimiento y descanso emocional.

El centro deportivo que está a escasas obras de completarse consta de una cancha de fútbol 11, una cancha multidisciplinaria y un área de juegos infantiles techados y graderíos, además de áreas de caminamiento, jardinería, mobiliario urbano, completamente iluminada, prevista de sistemas hidráulicos para la canalización de aguas lluvias, aguas grises y suministro de agua potable.

A la fecha, las cuadrillas de la Dirección de Obras Municipales -a cargo del proyecto- han finalizado obras como terracería masiva para relleno de terrazas, cerramiento perimetral de proyecto con malla ciclón, instalaciones hidráulicas- aguas lluvias, sistema de aguas grises (biodigestor y pozo de absorción), servicios sanitarios, caseta eléctrica, cisterna y caseta de bombeo; así como instalaciones eléctricas subterráneas del proyecto y área de juegos infantiles.

Mientras tanto, trabajan en la construcción de estructura techo de cancha multifuncional, siembra de grama sintética en cancha de fútbol 11 y graderíos metálicos.

Solo restan los acabados en caseta de vigilancia y servicios sanitarios, engramado y arborización, así como ejecución de obras exteriores como caminamiento, colocación de estructura y cubierta de caseta de vigilancia que no demorará mucho para ser entregado a a sus habitantes.

Este escenario deportivo es edificado para ofrecer mejores condiciones deportivas, recreación y sana diversión a una población de más de 5 mil habitantes, residentes de los cantones La Montaña, Agua Zarca y San Lucas, entre otros, sin contar los diferentes equipos de diferentes zonas del país, que participarán en campeonatos competitivos y amistosos.

Este complejo deportivo se suma a 23 proyectos de este tipo a nivel nacional, de los cuales, han sido entregados 11 como: Nuevo Cuscatlán y Tepecoyo en La Libertad, Cuyultitán en La Paz, Candelaria en Cuscatlán, La Laguna en Chalatenango entre otros.

Estas obras no solo brindan un lugar seguro para los habitantes sino también, un lugar de sano esparcimiento que reforzará el exitoso Plan Control Territorial con el cual el Gobierno ha devuelto la paz y tranquilidad que tanto habíamos soñado los salvadoreños.

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