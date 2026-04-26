Las Ferias Integra del Gobierno llega a los vecinos de Tenancingo, Cuscatlán Sur

Las Ferias Integra del Gobierno del Presidente Nayib Bukele cumplen con su propósito de llevar servicios de primer nivel gratuitos a todas las comunidades de El Salvador. Este sábado, fue el turno para los vecinos de Tenancingo, Cuscatlán Sur y los distritos y cantones cercanos.

Esta iniciativa, ejecutada por la Dirección de Integración, ha brindado atenciones para más de 2,500 personas que llegaron buscando consulta médica, asistencia legal o ayuda psicológica. Los asistentes también participaron en actividades artísticas, culturales y recreativas, que son una parte esencial en este evento que involucra a toda la familia y comunidades.

Desde temprano, las puertas del Centro Escolar Manuel Enrique Araujo recibieron a cientos de salvadoreños que llegaron emocionados por ser tomados en cuenta en las transformaciones que vive el país; ellos mejor que nadie conocen sobre abandono histórico, ya que, durante el conflicto armado, Tenancingo fue un pueblo fantasma que resurgió por el esfuerzo de sus pobladores.

Para don Pedro Rivera Martínez, “es maravilloso lo que está sucediendo en el país”. También agradece el trabajo de Integración y a que “el Presidente Nayib Bukele nunca se ha olvidado de Tenancingo y se ha preocupado por brindar servicios y medicinas gratuitas a todos los vecinos”.



Doña Rosa García llegó desde Santa Cruz Michapa. Asistió porque una vecina le habló de los beneficios y aprovechó para hacerse un relleno en una muela, que no había podido hacer por falta de tiempo y dinero. Además de odontología, hubo atenciones en ginecología, pediatría, oftalmología y muchas especialidades más.

Durante toda la mañana, el distrito se llenó de vida con buses que iban venían al centro escolar y al cercano complejo deportivo, donde los jóvenes participaron en entrenamientos y juegos de fútbol y baloncesto. También hubo participación en puntos artísticos y actividades recreativas como pintacaritas y talleres de pintura y manualidades.

Compartir esta nota