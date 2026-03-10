Impacto del petróleo podría elevar la inflación en Guatemala

Día a Día News

Guatemala–Las autoridades monetarias de Guatemala advirtieron que el reciente aumento en los precios de los combustibles podría generar presiones inflacionarias en el corto plazo, como consecuencia del encarecimiento internacional del petróleo vinculado a tensiones geopolíticas.

Durante una conferencia de prensa, representantes del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria señalaron que el alza registrada en los precios del diésel y las gasolinas en los últimos días tendrá efectos directos en los costos de la economía, principalmente durante marzo. Sin embargo, aclararon que todavía no existe una estimación precisa sobre cuánto podría incrementarse la inflación.

Los funcionarios explicaron que, además del impacto inmediato en los combustibles, podrían producirse los llamados efectos de “segunda vuelta”, cuando el aumento en los costos de transporte y producción se traslada a otros bienes y servicios, especialmente alimentos.

En análisis presentados ante la Junta Monetaria se abordó la situación del mercado petrolero mundial, incluida la relevancia del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo a nivel global. Por esa vía circula cerca del 20 % de la oferta mundial de petróleo, lo que la convierte en un punto estratégico para el comercio energético.

Las autoridades indicaron que cualquier interrupción en esa ruta obliga a las navieras a utilizar trayectos alternativos más largos y costosos, lo que termina reflejándose en el precio internacional del crudo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, la inflación anual en febrero se situó en 1.56 %, por encima del 0.96 % registrado en enero. En ese mismo mes, la inflación intermensual fue de 0.39 %.

Durante la conferencia también se explicó que el precio del petróleo depende principalmente de factores de mercado como la oferta y la demanda, aunque elementos como los inventarios de crudo y el comportamiento de los mercados financieros también influyen en su cotización.

Las autoridades señalaron que, si el incremento en el precio del petróleo es temporal, el impacto en la economía podría ser limitado. No obstante, si el conflicto geopolítico se prolonga o se intensifica, el escenario podría generar mayores presiones sobre los precios internos.

El aumento del petróleo no solo influye en los combustibles, sino también en otros insumos clave para la economía, como fertilizantes, transporte marítimo y algunos alimentos, lo que podría trasladarse a mayores costos para empresas y hogares.

