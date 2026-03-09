Compromiso con la equidad de género

En una región donde la igualdad de género avanza, pero aún enfrenta desafíos estructurales importantes, Nestlé Centroamérica anuncia un hito relevante: el 54% de sus posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres.

Según el Ranking Aequales 2025 1 , la representación femenina en puestos de liderazgo en América Latina, incluyendo la región, muestra un avance sostenido, pasando de 39% en 2022 a 43% en 2025, lo que confirma una tendencia positiva, aunque todavía distante de la paridad plena.

En este contexto, Nestlé Centroamérica confirma que el sector privado tiene la capacidad de acelerar el cierre de brechas con acciones tangibles, medibles y sostenibles que avanzan hacia un liderazgo más inclusivo en la región.

“La equidad de género es parte central de nuestra estrategia y de la manera en que entendemos el crecimiento sostenible. Las organizaciones que integran diversidad en la toma de decisiones son más innovadoras, resilientes y competitivas. Nuestro compromiso es crear entornos donde el talento femenino pueda desarrollarse plenamente, tanto dentro de nuestra operación como en las comunidades donde trabajamos”, señala Anna Elisa Castillo, Directora de Recursos Humanos para Nestlé Centroamérica.

Políticas internas que habilitan la igualdad real

Nestlé Centroamérica impulsa el liderazgo femenino como eje estratégico, apoyándose en procesos de gestión del talento diseñados para garantizar igualdad de oportunidades.

Esto incluye métodos de selección libres de sesgos, evaluaciones basadas en competencias y programas de formación que preparan a las colaboradoras para asumir roles de mayor responsabilidad. Gracias a este enfoque, el 70% de las posiciones críticas cuenta con al menos una mujer en los planes de sucesión, reflejando una apuesta sostenida por una estructura de liderazgo diversa, sólida y basada en el mérito.

Asimismo, Nestlé impulsa políticas internas que habilitan condiciones reales de igualdad, como su Política de Apoyo Parental, que ofrece 18 semanas pagadas al cuidador primario, esquemas de trabajo flexible y programas de acompañamiento integral para colaboradores y sus familias.

Nestlé también realiza estudios salariales anuales que confirman la igualdad de remuneración para posiciones equivalentes, reforzando procesos justos y libres de sesgos. En conjunto, estas iniciativas permiten que más mujeres puedan crecer, liderar y desarrollarse plenamente sin sacrificar el equilibrio entre su vida personal y profesional, reafirmando en el marco del Día Internacional de la Mujer que cerrar brechas no solo fortalece la competitividad empresarial, sino también el desarrollo sostenible de la región.

Mujeres que transforman comunidades

El compromiso de Nestlé trasciende sus oficinas y plantas y también se refleja en las comunidades donde opera. A través del Plan Nescafé, iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los agricultores y generar rentabilidad para todos los actores de la cadena de suministro, la compañía promueve el empoderamiento de mujeres caficultoras en Centroamérica.

Mayra Sorto 2 , productora de café en Atima, Honduras, es un ejemplo claro de esta transformación. En un entorno históricamente liderado por hombres, decidió abrir su propio camino.

Gracias a las capacitaciones técnicas y empresariales del Plan Nescafé 3 , Mayra participa en la toma de decisiones, implementa prácticas regenerativas, negocia, innova y comparte su experiencia con otras mujeres de su comunidad. “El café es el futuro de mi familia. Aprendí que también puedo liderar, tomar decisiones y enseñar a otras mujeres que sí es posible”, comparte.

