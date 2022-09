Buscan la equidad para los hispanos en el lugar de trabajo 

Escucha este artículo Escucha este artículo

Management Leadership for Tomorrow (MLT) anunció el próximo capítulo de los programas Racial Equity at Work Certification, MLT Hispanic Equity at Work, que establece un estándar mensurable para lo que significa ser un empleador equitativo desde el punto de vista racial para la comunidad hispana.

El objetivo de la certificación es sacar a la luz las desigualdades y proporcionar una hoja de ruta a fin de lograr la equidad para los hispanos en el lugar de trabajo mediante la adopción de los rigurosos componentes del programa Black Equity at Work y la integración de las desventajas sistemáticas clave que enfrentan los hispanos.

Obtener la certificación MLT Hispanic Equity at Work requiere que los empleadores se comprometan a desarrollar un plan integral y a realizar avances mensurables que permitan lograr la equidad para hispanos a nivel interno y contribuir a la misma en la sociedad. Nos enorgullece anunciar hoy a nuestros primeros empleadores para el lanzamiento de este esfuerzo: Accenture, Bain Capital, BCG, BlackRock, Capital Group, Comcast NBCUniversal, CoStar, DaVita, Deloitte, Eli Lilly, Ernst & Young LLP (EY US), FactSet, Sodexo, State Street, T. Rowe Price, Target y Walker & Dunlop.

«Lanzamos la certificación Black Equity at Work de MLT hace dos años con casi 100 empleadores comprometidos que han visto resultados reales. Creemos que ahora es el momento de ampliar y adaptar el concepto de la certificación Racial Equity at Work a nuestras partes interesadas hispanas», señaló John Rice, fundador y director ejecutivo de MLT. «Con más de dos mil exalumnos hispanos del MLT y una sólida trayectoria de ayuda a los profesionales hispanos a navegar el mundo empresarial estadounidense, aprovechamos nuestra experiencia en equidad hispana y nuestro marco de certificación de primera clase para ayudar a las compañías a propiciar un lugar de trabajo equitativo en términos de razas».

La certificación, que se desarrolló cuidadosamente para satisfacer las necesidades de la comunidad hispana, se centra de manera específica en facilitar los resultados de la justicia racial al actualizar los objetivos de representación, con el fin de alinearse con mayor precisión a la población hispana. Además, la certificación recomienda prácticas diseñadas a la medida a fin de ayudar a los fabricantes, proveedores y organizaciones de identificación de propietarios hispanos para apoyar financieramente ese avance de la equidad.

Este certificado difiere en gran medida de otras iniciativas al centrarse en la equidad para hispanos en lugar de la DEI en general, y al establecer estándares claros y mensurables para la forma en que esta se ve en una organización. Ambas son fundamentales para lograr un impacto sostenible tanto en una compañía como en las comunidades donde opera.

La certificación proporciona un camino para que las empresas realicen avances significativos hacia la equidad para los hispanos al enfocarse en cinco pilares fundamentales:

Representación en todos los niveles Remuneración equitativa Cultura del lugar de trabajo Prácticas empresariales Contribuciones e inversiones

Al aceptar el proceso de certificación, los empleadores para el lanzamiento se comprometen a desarrollar un plan de equidad racial a tres años que sea claro, robusto e integral, dirigido a los empleados hispanos y que siga responsabilizándolos de realizar avances significativos y mensurables.

