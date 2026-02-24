Incendio destruye varias viviendas en comunidad 15 de Marzo en el bulevar del Ejército

Día a Día News

ElSalvador–Un incendio ocurrido la noche de este lunes consumió al menos diez viviendas en la comunidad 15 de Marzo, ubicada a la altura del kilómetro 3½ del bulevar del Ejército, entre los municipios de San Salvador y Soyapango.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el fuego comenzó en un terreno con vegetación seca y, debido a las condiciones del entorno, se propagó rápidamente hacia las casas cercanas, convirtiéndose en un incendio de interfaz.

Equipos de emergencia trabajaron desde distintos puntos para controlar las llamas y evitar que se extendieran hacia otras estructuras. Personal de Comandos de Salvamento asistió a los habitantes afectados y colaboró en la evacuación de familias, mientras vecinos intentaban rescatar sus pertenencias.

Hasta el cierre de esta nota, no se reportan personas lesionadas, aunque los daños materiales son considerables. Las autoridades permanecen en el lugar realizando labores de enfriamiento y verificación para descartar nuevos focos de fuego.

El siniestro generó alarma entre quienes transitaban por el bulevar del Ejército, una de las principales rutas que conecta el área metropolitana con la zona oriental del país.

Nuestros inspectores efectuaron inspección en el 📍bulevar del Ejército, distrito de Soyapango, San Salvador Este, como parte del proceso para establecer el origen del incendio. https://t.co/j3wDOYJRXc pic.twitter.com/OEPkMoAvr2 — Bomberos El Salvador 🧑‍🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) February 24, 2026

