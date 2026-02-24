TSE recuerda que el viernes vence plazo para actualizar dirección en el DUI

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reiteró a la población que el próximo viernes es la fecha límite para actualizar la dirección en el Documento Único de Identidad (DUI), un trámite necesario para garantizar la asignación correcta del centro de votación en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

La institución señaló que el llamado está dirigido a los ciudadanos que han cambiado su lugar de residencia y aún no lo han reflejado en su documento personal. Asimismo, instó a los salvadoreños que residen temporalmente en el extranjero, por motivos de estudio, trabajo o negocios, a realizar el proceso para poder ejercer el voto domiciliar.

El TSE también exhortó a los compatriotas que viven de forma permanente fuera del país y que actualmente se encuentran de visita en El Salvador a acercarse a cualquier sucursal de duicentro para efectuar la actualización.

“Salvadoreño que vive en el extranjero, tú también puedes votar más fácil desde cualquier parte del mundo con el voto remoto por internet”, recordó el organismo colegiado, enfatizando que el trámite puede gestionarse tanto en los Centros de Servicios como en las jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

De acuerdo con el artículo 25 del Código Electoral, todo ciudadano que cambie de residencia debe informar al RNPN, lo que implica la emisión de un nuevo DUI. La normativa también obliga al Registro a notificar al TSE para que se actualice el centro de votación correspondiente.

El artículo establece además sanciones para quienes proporcionen información falsa con el propósito de votar en un municipio distinto al de su residencia, señalando que dicha conducta conlleva responsabilidad penal.

