Mar. Feb 24th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Ráfagas de hasta 80 km/h y ambiente frío continuarán este martes

Feb 24, 2026 #Clima, #El Salvador, #Frío, #MARN, #Temperaturas, #Vientos Nortes

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que los fuertes vientos del norte persistirán este martes en todo el territorio salvadoreño, con ráfagas que oscilarán entre los 50 y 80 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas y descampadas.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día y no se prevén lluvias, de acuerdo con el informe especial número 6 emitido por la institución.

El MARN indicó que tras el paso de los vientos, el flujo del Este se restablecerá gradualmente, lo que permitirá un leve aumento en las temperaturas diurnas; sin embargo, el ambiente fresco continuará durante las mañanas del miércoles y jueves.

Las temperaturas mínimas podrían rondar entre los 5 y 15 grados Celsius en zonas montañosas, mientras que en los valles interiores se ubicarán entre los 16 y 20 grados, y en la zona costera entre los 21 y 24 grados.

Durante la mañana del lunes se reportaron las temperaturas más bajas en Las Pilas (Chalatenango) con 11.2 °C; en la finca Los Andes (Santa Ana) y Planes de Montecristo con 11.4 °C; y en Los Naranjos (Sonsonate) con 14 °C.

El MARN reiteró su llamado a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en áreas donde las ráfagas podrían provocar caída de ramas o estructuras livianas.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Incendio destruye varias viviendas en comunidad 15 de Marzo en el bulevar del Ejército

Feb 24, 2026
El Salvador

TSE recuerda que el viernes vence plazo para actualizar dirección en el DUI

Feb 24, 2026
El Salvador

Vientos del norte y lluvias breves marcarán el inicio de semana en El Salvador

Feb 23, 2026
error: Contenido protegido