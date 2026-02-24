Ráfagas de hasta 80 km/h y ambiente frío continuarán este martes

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que los fuertes vientos del norte persistirán este martes en todo el territorio salvadoreño, con ráfagas que oscilarán entre los 50 y 80 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas y descampadas.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día y no se prevén lluvias, de acuerdo con el informe especial número 6 emitido por la institución.

El MARN indicó que tras el paso de los vientos, el flujo del Este se restablecerá gradualmente, lo que permitirá un leve aumento en las temperaturas diurnas; sin embargo, el ambiente fresco continuará durante las mañanas del miércoles y jueves.

Las temperaturas mínimas podrían rondar entre los 5 y 15 grados Celsius en zonas montañosas, mientras que en los valles interiores se ubicarán entre los 16 y 20 grados, y en la zona costera entre los 21 y 24 grados.

Durante la mañana del lunes se reportaron las temperaturas más bajas en Las Pilas (Chalatenango) con 11.2 °C; en la finca Los Andes (Santa Ana) y Planes de Montecristo con 11.4 °C; y en Los Naranjos (Sonsonate) con 14 °C.

El MARN reiteró su llamado a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en áreas donde las ráfagas podrían provocar caída de ramas o estructuras livianas.

