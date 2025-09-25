Indagan crimen pasional tras homicidio de joven en el centro de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), reportó el asesinato de un joven de 24 años de edad, ocurrido en horas de la noche del pasado miércoles en una zona céntrica de la capital, San Salvador.

El suceso violento, que presuntamente involucra un móvil pasional, se registró en la intersección de la alameda Juan Pablo II y la 1ª avenida Norte. Según el informe preliminar de las autoridades, la víctima, cuya identidad no fue revelada oficialmente, fue encontrada sin vida en la vía pública.

Fuentes policiales indicaron que el cuerpo presentaba signos de haber sido vapuleado con un objeto contundente, lo que le provocó la muerte. El joven vestía una camisa de color morado, jeans y zapatos deportivos oscuros, y su cuerpo fue hallado en una zona con acumulación de desechos.

Las primeras líneas de investigación de la PNC apuntan a que el crimen pudo haber sido motivado por un conflicto de índole sentimental, manejando la hipótesis de un «crimen pasional».

La principal pista señala como presunto responsable a la ex pareja sentimental de la actual novia del joven fallecido. Equipos de la Policía se encuentran activamente trabajando en la recolección de pruebas y realizando diligencias para lograr la pronta localización y captura del sospechoso.

El trágico incidente se suma a una serie de hechos violentos registrados durante el mes de septiembre en el territorio salvadoreño, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por mantener una tendencia a la baja en los índices de homicidios. Si bien los datos generales de criminalidad han mostrado una reducción significativa en comparación con años anteriores, estos sucesos específicos ponen de relieve la persistencia de la violencia interpersonal y los conflictos privados como desencadenantes de hechos de sangre.

Los reportes públicos de la PNC en sus canales oficiales y redes sociales indican que, al menos, se han registrado ocho homicidios en lo que va del mes de septiembre. Estos casos, diseminados en diferentes puntos del país, revelan la diversidad de motivos y circunstancias bajo las cuales se siguen perpetrando crímenes.

El 1 de septiembre se registraron dos homicidios. En el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste, un hombre de 45 años fue asesinado con un objeto contundente, similar al caso ocurrido en San Salvador. La rápida acción policial en este caso permitió la detención, dos días después, de Mario Ernesto Mendoza Álvarez y Kevin Monroy Luna como supuestos autores del hecho.

La misma noche, en el distrito de Santiago de María, Usulután Norte, una mujer de 29 años fue ultimada. La víctima, identificada posteriormente como Carolina Sorto, una enfermera, presentaba heridas con arma blanca en la muñeca y golpes en diversas partes del cuerpo.

La policía detuvo a su ex pareja, Víctor Ernesto Durán González, de 27 años, en un caso que se investiga como un posible feminicidio, indicando que habían finalizado su relación cinco días antes del suceso.

Posteriormente, la madrugada del 10 de septiembre, se reportó el homicidio de una joven de 21 años en estado de descomposición en Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este. El 13 de septiembre se logró la captura de Raúl Oswaldo Pérez como el presunto responsable.

Otros incidentes incluyen el asesinato de un hombre de 80 años en Tacuba, Ahuachapán Centro, el 12 de septiembre, también a causa de lesiones con un objeto contundente. Esa misma noche, una mujer de 78 años fue herida de gravedad con un arma blanca en el abdomen en Lolotiquillo, Morazán Sur, falleciendo a consecuencia de la agresión.

El 15 de septiembre, otro homicidio en Acajutla cobró la vida de un hombre, descrito como ebrio consuetudinario de la zona, que presentaba una lesión en el cuello. Al día siguiente, fueron arrestados Carlos Antonio Anzora Portillo y René Antonio Murcia Torres por este crimen.

Finalmente, el 18 de septiembre, en Comasagua, La Libertad, fue asesinada una mujer por su pareja, José Rigoberto Beliz Trigueros, de 57 años. El detenido intentó simular un suicidio para evadir a la justicia, según el relato policial, pero fue capturado un día después.

Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía a cooperar con cualquier información que pueda conducir a la captura del responsable de este lamentable hecho.

