Mbappé vuelve a Madrid y acelera su recuperación antes del City

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, regresó este domingo a Madrid tras finalizar parte de su recuperación en París, donde fue evaluado por el especialista en lesiones de rodilla Bertrand Sonnery-Cottet. El diagnóstico coincidió con el parte médico del club, que confirmó un esguince en la rodilla izquierda.

Mbappé había suspendido su actividad desde el 7 de diciembre por molestias en la rodilla, lo que lo dejó fuera de los últimos tres partidos del equipo frente a Benfica, Getafe y Celta de Vigo.

Este lunes, el jugador se someterá a una revisión médica en la ciudad deportiva de Valdebebas para determinar su evolución y los siguientes pasos en su recuperación. La participación de Mbappé en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City dependerá de los resultados de estos exámenes y de las sensaciones que presente en la rodilla.

El cuerpo técnico del Real Madrid señaló que el delantero volverá a jugar únicamente cuando esté completamente recuperado, para evitar comprometer su rendimiento o sufrir nuevas molestias.

