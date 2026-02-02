Inicio del año escolar 2026: más de 1.2 millones de estudiantes regresan a clases con paquetes completos

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador inauguró este lunes el año escolar 2026 con una matrícula superior a 1.2 millones de estudiantes en el sistema público, distribuidos en más de 5,800 centros educativos a nivel nacional.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó que todos los alumnos, desde parvularia hasta las modalidades flexibles, recibirán sus paquetes escolares completos y gratuitos durante el mes de febrero. El programa incluye dos uniformes, zapatos y útiles, entregados con apoyo de empleados públicos y privados de libertad en fase de confianza.

“Estimamos que durante el primer mes del año escolar se habrán entregado 1.2 millones de paquetes en todo el territorio”, detalló Trigueros. Además, el Ministerio ha habilitado puntos de cambio cercanos a las escuelas para que los estudiantes puedan ajustar tallas de sus uniformes.

El calendario escolar establece que el primer trimestre iniciará este 2 de febrero y finalizará el 13 de noviembre, con un primer período de descanso previsto para Semana Santa.

Trigueros reiteró el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele con la educación pública, recordando que los programas impulsados desde 2019 incluyen la entrega de dispositivos tecnológicos y mejoras en infraestructura educativa.

“El Gobierno trabaja para que cada niño y joven tenga las herramientas necesarias en el momento que las necesita. La educación sigue siendo una prioridad nacional”, afirmó la funcionaria.

