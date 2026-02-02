Padres podrán cambiar tallas de uniformes y zapatos del paquete escolar directamente en las escuelas

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Educación anunció que los padres de familia podrán solicitar el cambio de tallas de uniformes y calzado incluidos en los paquetes escolares directamente en los centros educativos. La medida busca facilitar el proceso para las familias y garantizar que todos los estudiantes reciban prendas adecuadas a sus tallas.

Durante una visita de supervisión en el Centro Escolar Reino de Dinamarca, en Soyapango, la ministra de Educación, Karla Trigueros, explicó que las escuelas contarán con existencias adicionales de uniformes y zapatos para realizar los recambios necesarios.

“Sabemos que no todos los zapatos tienen la misma horma ni todas las camisas son del mismo tamaño. Además, algunos niños crecieron desde que se hizo el registro inicial de tallas, por eso hemos previsto un inventario extra en cada centro escolar”, señaló Trigueros.

La funcionaria indicó que la medida permitirá a las familias resolver cualquier ajuste sin necesidad de trasladarse a otros puntos. “Vamos a tener todas las tallas de zapatos y uniformes disponibles en las escuelas durante varios días para que los padres puedan hacer el cambio cuando lo necesiten”, agregó.

El Ministerio de Educación entregará un total de 1.2 millones de paquetes escolares en todo el país durante febrero. Cada paquete incluye dos uniformes, un par de zapatos, útiles escolares y, dependiendo del nivel educativo, una computadora o tableta.

Con esta disposición, las autoridades buscan responder a las inquietudes de los padres y asegurar que ningún estudiante quede con artículos que no pueda usar adecuadamente. La distribución continuará de forma escalonada durante todo el mes, manteniendo la posibilidad de ajustes en los centros escolares.

