La verdadera competencia ocurre dentro

Por: Ismael Cala

Hay algo profundamente espiritual en el instante previo a una competencia olímpica y no me refiero a la euforia del estadio ni al orgullo de representar una bandera, sino al silencio interior que antecede al movimiento. Ese segundo íntimo en el que el atleta respira, cierra los ojos y decide confiar en todo lo que ha cultivado durante años y es, precisamente allí, en esa pausa invisible, en donde se revela el verdadero nivel de conciencia desde el cual esa persona vive.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 nos recuerdan por estos días que la grandeza no se improvisa, sino que se construye en la conversación interna que nadie aplaude y mientras el mundo ve el salto perfecto, no alcanza a percibir las dudas vencidas. Podríamos decir que la medalla es visible y el proceso, profundamente íntimo.

En las distintas ediciones de nuestro encuentro de Conciencia Divina que se avecina en abril, he sido testigo de algo similar, aunque lejos de las pistas nevadas y son personas enfrentarse a sus propias competencias internas: culpas acumuladas, heridas familiares no resueltas, decisiones del pasado que todavía pesan. Y he visto también cómo, al cultivar atención plena y presencia, algo comienza a ordenarse dentro y la vida deja de sentirse como una lucha constante.

Los atletas olímpicos entrenan sus músculos, pero también su capacidad de permanecer enfocados, fieles a su propósito cuando todo alrededor es ruido. Esa es una lección que trasciende el deporte. Esto mismo ocurre en nuestra cotidianidad, en donde enfrentamos presiones distintas, pero igual de desafiantes como la incertidumbre económica, la necesidad de demostrar o el temor a equivocarnos otra vez.

La conciencia no elimina la presión, pero transforma nuestra relación con ella. Nos enseña a hacer desde el ser, a actuar sin perder el centro, a tratarnos con más compasión cuando fallamos.

Tal vez por eso la llama olímpica me conmueve tanto. No es solo fuego ceremonial, sino un símbolo de una luz interior que todos poseemos y que, cuando se enciende, nos recuerda que somos más que nuestras circunstancias, porque cada atleta que se atreve a competir encarna una decisión espiritual y es la de superar sus propios límites antes que a sus adversarios.

Mientras el mundo observa récords y estadísticas, la invitación es más profunda y personal: preguntarnos si estamos viviendo desde el miedo o desde la conciencia o si nuestras decisiones nacen del impulso o de la claridad. Porque al final, más allá del podio, lo que verdaderamente transforma es ese instante silencioso en el que elegimos confiar. Y cuando esa elección surge del amor y la presencia, descubrimos que la mayor victoria no se celebra con aplausos, sino con paz.

Dios es amor, hágase el milagro.

Compartir esta nota