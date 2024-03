Insatisfacción sexual y consecuencias

Dos de cada tres personas no están satisfechas con su vida sexual, según los datos del Proyecto Sex360, un estudio realizado por un equipo de profesionales expertos en sexualidad de diferentes disciplinas. Los datos corresponden a España, pero aplican perfectamente para cualquier país de Latinoamérica.

Para empezar, definimos insatisfacción sexual cuando un hombre o una mujer no está complacido con su cantidad o calidad de relaciones sexuales. Esta situación puede deberse a diversas razones, incluyendo problemas de pareja, dificultades en la comunicación, trastornos sexuales, cambios hormonales o estrés y normalmente genera, tarde o temprano, crisis en una pareja.

Se da tanto en el hombre como en la mujeres, aunque en el caso de estas últimas suelen callar y conformarse. El hombre, en cambio, lo habla o directamente busca otra mujer que lo complazca sexualmente. Yo les recomiendo preferiblemente la masturbación a la infidelidad.

Según ese estudio de Proyecto Sex360, son las mujeres las que muestran una mayor satisfacción con su vida sexual. Concretamente son el 35,1 % las que así lo afirman, respecto al 28,2% de los hombres. El 60% de los hombres encuestados asegura tener bastante o mucho deseo sexual, un porcentaje que disminuye al 46% en el caso de las mujeres.

Todos en algún momento pueden vivir una frustración sexual, ya que es normal tener sentimientos y sensaciones incómodas cuando se quiere tener sexo y no se puede. Los motivos pueden ser varios: a) dos personas no son sexualmente compatibles; b) porque hay un problema con la función sexual; c) porque alguien está soltero y no encuentra con quien hacerlo.

Una pareja no se acostumbra a vivir sin sexo. En todo caso pueden conformarse, pero esto dependerá de la situación y las circunstancias individuales de cada pareja. Algunas pueden adaptarse a una vida sin actividad sexual debido a factores como la edad, problemas de salud, cambios en la libido, traumas o disfunciones sexuales.

El estrés dentro de una relación debido a otros tipos de fricción puede deberse fácilmente a la falta de sexo, pero también puede ser lo inverso: la falta de sexo puede provenir de la fricción entre dos personas.

Sin embargo, si uno de los dos integrantes de la pareja pierde el apetito sexual, la situación se complica. Deberia buscarse ayuda terapeutica pues el sexo es parte del pegamento en una relación. Pero por vergüenza, falta de conocimiento o no medir la importancia del tema, no se recurre a un profesional. Mucho más si la insatisfecha es la mujer.



Probablemente la frustración sexual no haya aumentado en la actualidad, pero sí se habla más de ello. Es más visible. Además, están las redes digitales de pornografia o el uso de sustancias que hacen que quien las practica por fuera o a solas se vuelve más insatisfecho con su pareja habitual. Eso sí, la insatisfacción sexual podría vincularse con la violencia, ya que

podría ser una forma de manifestar la frustración, ya sea verbal, psicológica o que llegue a ser física.

Dra Margarita Mendoza Burgos

