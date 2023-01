Inside Safe está evaluando la falta de vivienda en las calles de Los Ángeles

Escucha este artículo Escucha este artículo

La alcaldesa Karen Bass y la concejala Traci Park anunciaron hoy que la nueva iniciativa Inside Safe de la alcaldesa está en marcha en Venice. El alcance ha comenzado para las personas que viven en los campamentos que rodean el sitio de A Bridge Home en la intersección de Sunset Avenue y Pacific Avenue, y las personas ya han aceptado viviendas. Inside Safe es una nueva estrategia proactiva dirigida por la vivienda en toda la ciudad para llevar a las personas al interior de las tiendas de campaña y los campamentos para siempre, y para evitar que los campamentos regresen.

“Me enorgullece unirme a la concejala Park para cambiar la forma en que abordamos la falta de vivienda en Los Ángeles para atraer a las personas de una manera estratégica y duradera”, dijo el alcalde Bass. “La concejal Park y yo pasamos la mañana de ayer realizando actividades de divulgación con los residentes del campamento y reuniéndonos con los proveedores de servicios y los residentes locales sobre cómo Inside Safe reemplaza las soluciones rápidas con soluciones reales. Es importante que las soluciones políticas desarrolladas sean informadas por las personas más directamente afectadas. A través de Inside Safe, salvaremos vidas y restauraremos nuestros vecindarios”.

«Durante mi campaña, me comprometí a seguir un enfoque integral para trabajar con los proveedores de servicios y los líderes de la ciudad para que campamentos como los que rodean el puente tengan el apoyo que necesitan», dijo la concejal Park. «Esta iniciativa es para mostrar que el Gobierno puede ser un lugar para sanar. No solo queremos decirlo, queremos mostrarlo. Poner a las personas en habitaciones sin la atención que necesitan no funciona. Necesitamos asegurarnos que tengan acceso adecuado a los servicios que necesitan, incluidos los servicios de salud mental, trauma y abuso de sustancias para las personas sin hogar».

«Esta intervención de vivienda intensiva ayudará a algunos de nuestros vecinos sin hogar más vulnerables a salir de la calle para siempre y el apoyo de la alcaldesa Bass, la concejal Park y los líderes electos de la ciudad y el condado es vital para nuestro éxito», dijo la Dra. Va Lecia Adams de Saint Centro de José.

Inside Safe está evaluando la falta de vivienda en las calles de Los Ángeles y se involucra de manera proactiva con las personas que viven en tiendas de campaña y campamentos en función de qué ubicaciones son más crónicas y dónde las personas están más en crisis. Inside Safe se basa en la vivienda: a las personas se les ofrece una vivienda de calidad inmediata y un compromiso de servicios y vivienda permanente para que puedan permanecer seguros en el interior para siempre. La gran mayoría de las personas que viven en la calle dicen “sí” a las ofertas reales de vivienda y apoyo. La Directiva Ejecutiva Inside Safe del alcalde Bass pide que se desarrolle el Plan de Acción Inside Safe antes del 31 de marzo de 2023.

Inside Safe apoyará los siguientes cinco objetivos:

Reducir la pérdida de vidas en nuestras calles

Aumentar el acceso al tratamiento de salud mental y abuso de sustancias para quienes viven en campamentos

Eliminar campamentos callejeros

Promover la estabilidad de la vivienda a largo plazo para las personas sin hogar

Mejorar la seguridad y la higiene de los vecindarios para todos los residentes, negocios y vecinos

Esta iniciativa apoyará y promoverá los siguientes resultados en toda la ciudad:

Disminuir el número y el tamaño de los campamentos en toda la ciudad.

Disminuya el tiempo de trasladar a alguien de un campamento a una vivienda

Aumentar las colocaciones de vivienda provisionales y permanentes

Aumentar el acceso a la atención de la salud mental y al tratamiento por consumo de sustancias para las personas sin hogar

Lea la Directiva Ejecutiva Inside Safe aquí . Inside Safe se lanzó inicialmente en Hollywood en asociación con la concejal Nithya Raman en campamentos cerca de Cahuenga y la autopista 101.

La alcaldesa Bass está haciendo avanzar a Los Ángeles con un enfoque urgente y estratégico para abordar la crisis de personas sin hogar, que también incluye su Declaración de emergencia sobre personas sin hogar, activando el Centro de operaciones de emergencia de la ciudad y emitiendo una Directiva ejecutiva para acelerar y reducir drásticamente el costo de viviendas asequibles y económicas. alojamiento temporal.

