Únase a los socorristas de Los Ángeles y done sangre durante 17ª campaña anual de donación

La principal prioridad de los socorristas de Los Ángeles es ayudar a otros en peligro. Por decimoséptimo año desde 2007, los socorristas reforzarán su compromiso de salvar vidas reforzando el suministro de sangre de la comunidad. Durante la campaña de donación de sangre Battle of the Badges, las agencias de seguridad pública y de ley del condado de Los Ángeles compiten para ver quién puede reclutar la mayor cantidad de donantes de sangre.

Los angelinos pueden unirse a la competencia divertida y amistosa en lugares de Los Ángeles al donar en una campaña de donación de sangre de Battle of the Badges entre el 3 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023. Todos los que donen en una campaña de donación de sangre de Battle of the Badges recibirán una camiseta conmemorativa, hasta agotar existencias.

“Día tras día, los socorristas aquí en Los Ángeles responden al llamado para salvar vidas y durante la Batalla de las insignias van más allá del deber para ayudar a los pacientes locales que necesitan sangre”, dijo Joanne Nowlin, directora ejecutiva de American Región de Los Ángeles de la Cruz Roja. “Se arremangan e inspiran a los angelinos a que también donen y ayuden a salvar vidas”.

Se han recolectado más de 50,000 donaciones de sangre en el sur de California desde que Mahagony Thomas, de la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos, comenzó la campaña de donación de sangre Battle of the Badges en 2007. Juntos podemos trabajar hacia nuestra meta para 2023 de recolectar 2000 donaciones de sangre para pacientes necesitados. Únase al jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, mientras alentamos a los miembros de la comunidad y las agencias portadoras de insignias a participar en la campaña 2023.

Cómo donar sangre

El comienzo del nuevo año es uno de los momentos más difíciles para recolectar productos sanguíneos, ya que el clima invernal severo a menudo provoca cancelaciones generalizadas de campañas de donación de sangre y los donantes pueden posponer la donación debido a una enfermedad. Se necesitan donantes de sangre y plaquetas ahora para garantizar que se satisfagan las necesidades de los pacientes en las próximas semanas.

Únase a nuestros esfuerzos para estar junto a los socorristas y venga a donar sangre durante este evento anual que salva vidas. Haga una cita usando la aplicación de donación de sangre de la Cruz Roja , visite RedCrossBlood.org o llame al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767) e ingrese el código de patrocinador BOB23. Aquellos que vengan a donar en una campaña de donación de sangre de Battle of the Badges recibirán una camiseta conmemorativa, hasta agotar existencias.

Se recomienda completar un cuestionario de historial de salud en línea de RapidPass que se encuentra en redcrossblood.org/rapidpass para ayudar a acelerar el proceso de donación. Se requiere una tarjeta de donante de sangre o una licencia de conducir u otras dos formas de identificación al momento del check-in. Las personas que tienen 17 años de edad en la mayoría de los estados (16 con el consentimiento de los padres donde lo permite la ley estatal), pesan al menos 110 libras y gozan de buena salud en general pueden ser elegibles para donar sangre. Los estudiantes de secundaria y otros donantes menores de 18 años también deben cumplir con ciertos requisitos de altura y peso.

