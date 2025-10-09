Jue. Oct 9th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Capturan a pareja que se hacía pasar por veterinarios para robar fauna silvestre

Oct 9, 2025 #Aves silvestres, #Captura, #El Salvador, #Falsos veterinarios, #FGR

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), ordenó la captura de José Edgardo Kamen Mejía y Erika Carla Juárez, señalados de suplantar a veterinarios y representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para sustraer animales silvestres.

Según las investigaciones fiscales, los imputados operaban bajo una supuesta asociación denominada “APROAVES”. Ingresaban a propiedades privadas alegando inspecciones de rutina para el cuidado de la fauna y, una vez bajo su control, exigían pagos a los propietarios a cambio de devolver los animales.

En un operativo reciente, las autoridades realizaron un registro en las instalaciones de “APROAVES”, donde se encontraron y se incautaron más de 200 especímenes de fauna silvestre. Tras la intervención, todos los animales fueron trasladados a centros oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, donde recibirán atención especializada y manejo conforme a la ley.

Kamen Mejía y Juárez enfrentarán cargos por hurto, ejercicio ilegal de la profesión, extorsión y depredación de fauna protegida. Las investigaciones continúan para determinar si hubo más víctimas afectadas por la actividad ilícita de la pareja

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador Guatemala

Guatemala entrega a El Salvador a pandillero “Taltusa” del Barrio 18 buscado por homicidio

Oct 9, 2025
El Salvador

Muertes por accidentes de tránsito bajan 8 % en 2025 según el VMT

Oct 9, 2025
El Salvador

Bukele busca crear modelo latinoamericano de rescate animal y convoca a expertos

Oct 9, 2025
error: Contenido protegido