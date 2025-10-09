Capturan a pareja que se hacía pasar por veterinarios para robar fauna silvestre

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), ordenó la captura de José Edgardo Kamen Mejía y Erika Carla Juárez, señalados de suplantar a veterinarios y representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para sustraer animales silvestres.

Según las investigaciones fiscales, los imputados operaban bajo una supuesta asociación denominada “APROAVES”. Ingresaban a propiedades privadas alegando inspecciones de rutina para el cuidado de la fauna y, una vez bajo su control, exigían pagos a los propietarios a cambio de devolver los animales.

En un operativo reciente, las autoridades realizaron un registro en las instalaciones de “APROAVES”, donde se encontraron y se incautaron más de 200 especímenes de fauna silvestre. Tras la intervención, todos los animales fueron trasladados a centros oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, donde recibirán atención especializada y manejo conforme a la ley.

Kamen Mejía y Juárez enfrentarán cargos por hurto, ejercicio ilegal de la profesión, extorsión y depredación de fauna protegida. Las investigaciones continúan para determinar si hubo más víctimas afectadas por la actividad ilícita de la pareja

#Captura | Las autoridades ejecutaron un registro en el denominado “APROAVES”, en el que se incautaron más de 200 especímenes de fauna silvestre.



Todos los animales han sido trasladados a los centros oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en donde… pic.twitter.com/gzOxeEhp6F — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2025

Compartir esta nota