Los occidentales y las ardillas se impusieron en la Peewee

La cuarta jornada del torneo Infantil AA (11-12 años) culminó con triunfos de los equipos que están en la parte alta de la tabla: Agabeisi, Santa Ana y Soyapango. Los accidentales y las ardillas también ganaron en la categoría Peewee, en una soleada mañana de sábado en las tres sedes que se jugó pelota en el país.

El líder Agabeisi (La Libertad) se impuso 16 carreras por 6 a Zacamil; mientras los dos equipos que le siguen: Santa Ana y Soyapango también sumaron victorias. Los santanecos se impusieron 22 a 2 a La Unión/Meanguera y Soyapango 23 a 9 a el equipo de Bengoa.

Con los resultados de este sábado, la tabla clasificatoria de la categoría Infantil AA la encabeza el líder invicto Agabeisi (La Libertad) con récord de 4-0; seguidos en la segunda plaza por Santa Ana y Soyapango con registro de 3-1, a un juego de la tabla. En la parte media se ubican La Unión/Meanguera y Bengoa, ambos con récord de 1-3. La tabla la cierra Zacamil, que aún no ha conseguido el triunfo en cuatro compromisos.

En el Complejo Bengoa, la ofensiva de Soyapango desplegó una ofensiva de 13 imparables, así como sus rivales cometieron hasta 11 errores para que los de la Ciudad Industrial se impusieran 23 carreras por 9 ante Bengoa.

Carlos Interiano se llevó la victoria desde la lomita, mientras Ezequiel Ortega cargó con el revés. Dominick García fue el más destacado al ligar de 4-4. “El equipo bateó bastante este día, apoyando mucho a nuestros lanzadores. Vamos a seguir así, ya que nuestra meta es clasificar a la final y ganarla”, dijo García.

En el Complejo Indes de Santa Ana, antiguamente llamada Finca Modelo, el equipo de casa ligó una decena de inatrapables para guiar el triunfo de los santanecos 22 rayitas por 2. Es justo destacar que la defensiva ganadora estuvo impecable, sin cometer errores en el campo.

Fernando Castaneda es el pitcher ganador, mientras que Oliver Castillo fue el pitcher derrotado. Castaneda también destacó al bate al irse de 4-2, con tres anotadas e igual número de remolcadas. Otro que aportó a la ofensiva fue Byron Campos, al despachar dos hits en tres turnos, entre ellos un cuadrangular, así como anotó cuatro carreras.

En el Complejo Agabeisi, de Antiguo Cuscatlán, las ardillas se impusieron 16 carreras por 6 a Zacamil. Ian Louico fue el pitcher ganador y Jeikol Ayala fue el derrotado. José Cuevas se fue de 4-3, con par de dobles; Aldo Parducci también triplicó en cuatro viajes y José Hernández ligó cuadrangular y otro par de hits en cuatro visitas al plato.

En la categoría Peewee (5-8 años), Agabeisi (La Libertad) ganó 25 carreras a 22 a Zacamil y el Colegio Dominico (Santa Ana) se impuso 25 a 14 a La Unión/ Meanguera.

La quinta jornada tendrá los siguientes enfrentamientos: Bengoa visita a La Unión/ Meanguera; Colegio Dominico (Santa Ana) se mide a Zacamil y Agabeisi (La Libertad) se mide al Soyapango en la Ciudadela Don Bosco.

Campeonato Infantil AA

Sábado 11 de abril de 2026.

Complejo INDES Santa Ana

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 C H E LaUnión/Menguera 0 1 1 0 0 0 2 3 7 Col.Dominico (StaAna) 5 5 2 5 5 X 22 10 0

Pitcher ganador: Fernando Castaneda

Pitcher perdedor: Olíver Castillo

Sábado 11 de abril de 2026.

Complejo Bengoa

EQUIPO C H E Soyapango 23 13 2 Bengoa 9 6 11

Pitcher ganador: Carlos Interiano

Pitcher perdedor: Ezequiel Ortega

Sábado 11 de abril de 2026.

Complejo Agabeisi

EQUIPO C H E Zacamil 6 – – Agabeisi (La Libertad) 16 – –

Pitcher ganador: Ian Louico

Pitcher perdedor: Jeikol Ayala

TORNEO INFANTIL AA

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Agabeisi 4 4 0 1.000 – Col. Dominico Sta Ana 4 3 1 0.750 1.0 Soyapango 4 3 1 0.750 1.0 La Unión/ Meanguera 4 1 3 0.250 3.0 Bengoa 4 1 3 0.250 3.0 Zacamil 4 0 4 0.000 4.0

TORNEO PEEWEE

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Col. Dominico Sta Ana 3 3 0 1.000 – Agabeisi (La Libertad) 4 3 1 0.750 0.5 Bengoa 2 1 1 0.500 1.5 Zacamil 3 1 2 0.333 2.0 La Unión/ Meanguera 3 0 3 0.000 3.0

RESULTADOS INFANTIL AA

Fecha Visitante Local 14/03/26 La Unión/ Meanguera 10 11 Agabeisi (La Libertad) 14/03/26 Dominico Sta. Ana 16 10 Bengoa 14/03/26 Soyapango 30 12 Zacamil 21/03/26 Agabeisi (La Libertad) 19 10 Bengoa 21/03/26 Dominico Sta. AnaGana protesta 126 130 Soyapango (*) 21/03/26 Zacamil 11 18 La Unión/ Meanguera 28/03/26 Agabeisi (La Libertad) 19 14 Dominico Sta. Ana 28/03/26

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