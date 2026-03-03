Tormentas severas y riesgo de tornados ponen en alerta al sur y centro de Estados Unidos

Día a Día News

EEUU–El centro y sur de Estados Unidos atraviesan una secuencia de cinco días de condiciones meteorológicas severas, con riesgo de tornados, tormentas eléctricas y caída de granizo, según el Storm Prediction Center y la National Weather Service (NWS).

Las advertencias, emitidas desde el martes 3 de marzo, abarcan los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Misuri, el norte de Mississippi y el oeste de Tennessee.

De acuerdo con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), un sistema de bajas presiones que avanza desde el suroeste del país hacia las llanuras centrales, junto con la entrada de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México y el fortalecimiento de la corriente en chorro, está generando las condiciones propicias para tormentas organizadas.

Los pronósticos prevén granizo de hasta cinco centímetros de diámetro y ráfagas de viento superiores a 90 kilómetros por hora en sectores del valle medio del Misisipi y el sur de las Grandes Llanuras. Para el miércoles, se espera un incremento del riesgo desde el centro de Oklahoma hasta el sur de Misuri, incluyendo el este de Texas, Arkansas y el norte de Louisiana.

Meteorólogos del NWS advierten sobre la posible formación de supercélulas —tormentas con rotación interna— capaces de generar tornados debido a la combinación de aire cálido, humedad elevada y fuerte cizalladura del viento. Hacia el jueves, el sistema se desplazará al valle medio del Misisipi, acompañado de un frente frío que avanzará hacia el sureste.

Zonas de mayor exposición

Las áreas más vulnerables incluyen Dallas, Oklahoma City, Kansas City, el noreste de Texas, el sur de Misuri y el centro de Arkansas, según reportes de la NOAA y Reuters. El mayor riesgo se mantiene desde el centro de Texas hasta el valle bajo del Misuri, con previsiones de persistencia de la inestabilidad atmosférica durante el fin de semana.

El inicio de marzo marca tradicionalmente el comienzo de la temporada de clima severo en el centro y sur del país. Registros del Storm Prediction Center indican que, desde 2010, marzo acumula más de 1,700 tornados, con un promedio anual que supera los 150 eventos durante ese mes.

Recomendaciones oficiales

Las autoridades del NWS y la NOAA instan a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales y a identificar refugios o zonas seguras en caso de activarse alertas por tornado. También se advierte sobre posibles inundaciones repentinas en áreas del valle del Misisipi debido a lluvias intensas en cortos periodos.

Los pronósticos y actualizaciones pueden consultarse en los portales del Storm Prediction Center, el National Weather Service y la NOAA.

