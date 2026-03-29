XIV Festival del Marisco se realizara este 4 y 5 de abril en la Unión

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), filial en La Unión, anunció la realización del XIV Festival del Marisco La Unión 2026, un evento gastronómico y turístico que se llevará a cabo el 4 y 5 de abril en el Muelle Municipal de La Unión, en horario de 9:30 a.m. a 5:00 p.m., con entrada gratuita para todo público.

El festival se ha consolidado como una de las actividades más representativas de la zona oriental, impulsando el desarrollo económico del departamento, así como la visibilidad de restaurantes, emprendedores y negocios vinculados a la cadena productiva del mar.

“Es el momento perfecto para invitar a los salvadoreños y a quienes nos visitan desde el extranjero a conocer y enamorarse de La Unión: sus playas, sus paisajes, su hospitalidad y, por supuesto, su exquisita gastronomía marina”, expresó Carolina Ortez, presidenta de dicha sede.

A lo largo de ambas jornadas se desarrollará un programa continuo que incluirá la inauguración oficial con autoridades, presentaciones comerciales, música y animación en vivo, actividades recreativas, paseos en lancha, competencias culinarias, regatas de lancheros y la entrega de premios a los participantes, así como espacios para emprendimientos y artesanías locales.

Se espera una asistencia aproximada de mil personas, lo que representa una oportunidad significativa para dinamizar el comercio, fortalecer la economía local y posicionar a La Unión como un destino gastronómico y turístico de referencia en el país.

El XIV Festival del Marisco es posible gracias al trabajo conjunto entre el sector empresarial, emprendedores y aliados estratégicos como: Alcaldía de La Unión Sur, Las Perlitas, AES, Distribuidora Camilla, Hotel Portobello, Inmoterra, Fifi’s Restaurant, Funerales Ciudad Sión y DEFAM de RL.

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