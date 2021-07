Joven Salvadoreño gana concurso regional Innovatón impulsado por Nestlé

En una jornada cargada de motivación y esperanza, la cual contó con la participación de más de 2 mil jóvenes centroamericanos, Nestlé anunció a los ganadores de la Gran Final Regional del Innovatón Youth en las categorías educación, ecoturismo, agricultura y planeta, así como seis Reconocimientos Semilla Nestlé.

A lo largo del concurso digital Innovatón Youth, Nestlé contribuyó con más de $220 mil en capital semilla, equipos tecnológicos, así como sesiones de emprendimiento para todos los participantes, mentorías para los ganadores locales y acompañamiento a los 4 ganadores regionales. Cada uno de los ganadores en estas categorías fueron seleccionados por su potencial para generar desarrollo económico y social para sus países y para la región.

El Innovatón Youth recibió propuestas de más de 2,800 jóvenes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en las cuatro categorías y tuvo un jurado del más alto nivel, conformado por líderes del sector privado, el sector público, la academia y ONG´s, quienes dedicaron más de 500 horas de estudio de las propuestas y 52 sesiones, se seleccionaron 24 ganadores locales, cuatro por país, que compitieron para recibir el título de los 4 ganadores regionales, anunciados hoy, y quienes recibieron $10,000 de capital semilla cada uno, adicionales a los $6,000 que ganaron en los concursos locales en sus respectivos países.

“Estamos celebrando hoy la gran final del Innovatón, un paso importante para ratificar el compromiso de Nestlé y sus aliados con la juventud centroamericana. Hoy más que nunca, los jóvenes necesitan oportunidades y plataformas para dar a conocer sus ideas y proyectos de emprendimiento. Como parte de esto, hemos impulsado en cada uno de los países de la región, las Alianzas por los Jóvenes a través de las RSE como líderes naturales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uniendo a más de 100 empresas activas y consolidando hojas de ruta a la acción” la CEO de Nestlé para la Zona Américas y embajador Internacional de la Juventud designado por la Organización Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ), declaró Laurent Freixe.

“Hoy Nestlé, además de premiar la excelencia, la perseverancia y la tenacidad de jóvenes emprendedores centroamericanos, abre una ventana de esperanza para nuestra juventud, sobre todo en estos momentos en los que debemos unirnos y continuar trabajando por la reactivación de nuestras economías a través de emprendimientos con impacto social, como los presentados en Innovatón Youth”, comentó el CEO de Nestlé Centroamérica, Juan Gabriel Reyes.

“Con el Innovatón continuamos impulsando la empleabilidad juvenil a través de un proceso de transformación que incluye ideas y propuestas de nuevos formatos de emprendimiento. Este concurso digital es solo el inicio de lo que representa la Alianza por los Jóvenes, en busca de desarrollar acciones encaminadas en crear más oportunidades para los jóvenes a través de formación, oportunidades de pasantías, educación dual, oportunidades laborales, entre otros aspectos que contempla la alianza”, señaló el Gerente de País de Nestlé El Salvador, Rodrigo Romera.

Cabe señalar que la transmisión de la gran final de Innovatón Youth contó con la participación de los jóvenes salvadoreños participantes del concurso, finalistas y ganadores locales; a continuación te dejamos los ganadores regionales:

Gustavo Ostorga de El Salvador fue el ganador en la categoría educación. Su proyecto, “One Star Books”, consiste en la creación de historias para impulsar la transformación digital de los jóvenes mediante relatos en formato transmedia como: e-books, videos, juegos, realidad virtual, entre otros; con el fin de los niños puedan vivir y analizar las acciones de los personajes de forma entretenida.

”Durante el proceso me sentí desafiado, pero sobre todo motivado a dar lo mejor de mí para presentar este proyecto con el que queremos cambiar el mundo. Ahora que el proyecto ganó, me siento agradecido. Con Dios por ayudarnos a ganar este premio, con mi socia por trabajar este proyecto conmigo y con Nestlé y todos los que creen en nuestro proyecto“, comentó Ostorga.

Luis Ángel Abrego de Panamá fue el ganador en la categoría ecoturismo. Su proyecto, “Tours Astros del Valle de la Luna”, está enfocado en el turismo astronómico para observar la luna, galaxias, planetas y satélites, el cual incluye un tour con caminatas, senderismo y degustación de platos típicos del país.

“Estoy muy contento por todas las bendiciones que Dios me ha brindado durante este proceso, sin duda es una experiencia super importante y grandiosa para mí. Agradezco grandemente a la empresa de Nestlé por la iniciativa de apoyar a los jóvenes emprendedores”, dijo Abrego.

Débora Zúñiga de Costa Rica fue la ganadora en la categoría agricultura. Su proyecto, “Tropical Matter”, se basa en utilizar residuos de la piña para producir fibras textiles y promover así en el mercado alternativas veganas y biodegradables, reduciendo el impacto ambiental.

“Lo que sentí durante el proceso fue emoción y miedo, pero miedo del bueno. Al ganar en Costa Rica me sentí muy orgullosa de todo nuestro esfuerzo, también muy motivada por representar a Costa Rica y seguir dando la milla extra. Ahora que soy la ganadora de mi categoría no podría estar más orgullosa del potencial que tiene mi país, y vengo con más fuerza para materializar ese sueño, seguir creciendo y aportando un granito de arena a la sociedad y al ambiente”, comentó Zúñiga.

Carlos Morales de Guatemala fue el ganador en la categoría planeta. Su proyecto, “Llenamaster”, es la elaboración de una válvula magnética de fácil instalación y bajo costo que automatiza el proceso de llenado de agua en recipientes sin utilizar electricidad, previniendo rebalses y ahorrando agua y tiempo de usuarios.

“Cuando me enteré de la Iniciativa por los Jóvenes supe que era un proyecto muy grande para apoyar los emprendimientos de la región y entendí que participar sería una oportunidad enorme de aprender y tener acceso a apoyo de alto nivel, no esperaba ser el ganador, pero sabía que participar me podría abrir muchas puertas para impactar a más comunidades con el proyecto Llenamaster”, dijo Morales.

Además, los ganadores recibirán un capital semilla total de $16,000 y estarían participando de un programa de aceleración a cargo de Mass Challenge México y sesiones profesionales de orientación. Los 4 ganadores regionales de Innovatón Youth, Nestlé otorgó el reconocimiento Semilla Nestlé a seis jóvenes, uno de cada país.

Estos fueron anunciados por los Country Managers de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y recibieron $2,000, adicionales a los $6,000 que ya habían ganado en los concursos nacionales de sus respectivos países.

• Costa Rica: Andriu Brenes fue reconocido con su emprendimiento Smatter, dedicada al desarrollo de materias primas versátiles, biodegradables y sostenibles utilizando residuos orgánicos y hongos para la industria alimentaria.

• El Salvador: Jhonathan Pérez fue galardonado por el proyecto Hortalizas Orgánicas San Pedro, que consta de brindar hortalizas y tilapias libres de químicos y de calidad a través de un sistema de 3 ciclos de producción enfocado en el ahorro de agua.

Jhonathan Perez. Foto: Cortesía

• Guatemala: Kathy Stalling fue seleccionada con su emprendimiento Cantajuega Conmigo, una plataforma online de fácil manejo y acceso de videos musicales como método para la estimulación oportuna de lenguaje para niños hasta los 6 años.

• Honduras: Johan David Martel fue reconocido por su proyecto Smart Grow, que consiste en un cultivo aeropónico avanzado de hortalizas.

• Nicaragua: Karla Elizabeth Gonzalez fue seleccionada por su iniciativa Aprovechamiento integral de la cereza de café, enfocada en la elaboración de 4 productos en base al procesamiento del café.

• Panamá: Keren Luna fue galardonada por su emprendimiento El Rinconcito de Lula Vitaminas y Omega 3, presentando un sistema de cultivo acuapónico de peces y hortalizas.

Empleabilidad juvenil

Innovatón fue la primera iniciativa de la Alianza por los Jóvenes, que se formalizó en 2020 por invitación de Nestlé Centroamérica. La alianza tiene origen el programa global de Nestlé Iniciativa por los Jóvenes, que se desarrolla desde 2015 en Centroamérica, orientado a fortalecer la empleabilidad juvenil.

Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mercado laboral se vio afectado por la emergencia sanitaria, con efectos desproporcionados para la juventud en términos de educación y formación, a la vez impactando su empleabilidad. La OIT reportó que más del 16% de los jóvenes están desempleados debido a la crisis sanitaria y los que han mantenido sus trabajos se les redujeron sus horas laborales en un 23%.

Alianza por los Jóvenes cuenta con más de 100 miembros en Centroamérica, empresas, sector académico, instituciones gubernamentales. En cada país, los esfuerzos son articulados por Nestlé y los aliados participantes con el apoyo de las entidades regentes de Responsabilidad Social Empresarial en el país como SUMARSE, Alianza Empresarial para el Desarrollo, UNIRSE, CENTRARSE, FUNDEMAS y FUNDAHRSE.

