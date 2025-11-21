Jueza de EE. UU. declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Washington

Día a Día News

EEUU–Una jueza federal de Estados Unidos determinó que la Administración de Donald Trump actuó fuera de los límites legales al desplegar la Guardia Nacional en Washington D. C. sin la solicitud de las autoridades locales, en el marco de una operación para reforzar la seguridad en la capital.

El fallo fue emitido por la jueza de distrito Jia Cobb, quien señaló que el uso de tropas por parte del Pentágono para misiones de “disuasión del crimen” y la solicitud de apoyo a otros estados excedieron la autoridad federal y violaron la ley.

La magistrada suspendió su decisión hasta el 11 de diciembre, permitiendo que la Administración presente una apelación, según informó el medio estadounidense The Hill.

La decisión responde a una demanda presentada en septiembre por el fiscal general de Washington D. C., Brian Schwalb, quien cuestionó la legalidad del despliegue anunciado por el Gobierno un mes antes.

En ese momento, Trump había declarado que asumiría el control de la Policía local y enviaría más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional para combatir lo que describió como “delincuencia extranjera” en la ciudad.

Tras conocerse la resolución judicial, Schwalb calificó el fallo como “una victoria para la autonomía local y la democracia estadounidense”. Además, advirtió que permitir el uso de tropas militares para el mantenimiento del orden público “establecería un precedente peligroso” para el país.

“Ningún presidente debería poder ignorar la independencia de los estados y desplegar fuerzas militares sin supervisión ni justificación legal”, afirmó Schwalb en declaraciones difundidas en su cuenta oficial en X, insistiendo en que el poder federal “no debe usarse como herramienta de control interno”.

El despliegue de la Guardia Nacional en la capital continúa vigente mientras la orden judicial se mantiene suspendida, a la espera del proceso de apelación por parte del Gobierno.

