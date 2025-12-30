Kawhi Leonard es nombrado Jugador de la Semana

Foto: cortesía

La NBA anunció hoy que el alero de los LA Clippers, Kawhi Leonard, ha sido nombrado Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste por los partidos jugados del lunes 22 de diciembre al domingo 28 de diciembre. Este es el undécimo premio al Jugador de la Semana para Leonard y la quinta vez que lo gana con los Clippers.

Durante la semana, Leonard lideró a los Clippers a un récord perfecto de 3-0, con promedios de 41.3 puntos, 9.0 rebotes, 4.3 asistencias y 2.7 robos, con un 58.0% (40-69) en tiros de campo, 50% (11-22) en triples y 97.1% (33-34) en tiros libres. Leonard lideró la NBA en puntos por partido la semana pasada y ocupó el segundo lugar en más/menos. Los Clippers ganaron sus tres partidos por un total combinado de 49 puntos, la mayor diferencia de puntos en la NBA durante ese periodo.

El seis veces All-Star registró tres actuaciones de 25 puntos la semana pasada, y ahora ha anotado 20 puntos en 13 juegos consecutivos, su mejor marca de la temporada (28/11 – 28/12). El domingo 28 de diciembre contra Detroit, Leonard lideró a los Clippers a una victoria de 112-99 con un récord personal de 55 puntos (17-26 tiros de campo, 5-10 3PT, 16-17 tiros libres) junto con 11 rebotes, cinco robos y tres bloqueos. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 55 puntos, cinco robos y tres bloqueos en un juego, y sus 55 puntos igualaron el récord de la franquicia de más puntos en un juego. El martes 23 de diciembre contra Houston, Leonard ayudó a los Clippers a una victoria de 128-108 con 41 puntos en 16 de 23 tiros, junto con ocho rebotes y cinco asistencias.

En su decimocuarta temporada en la NBA, el seis veces All-NBA promedia 27.5 puntos, 6.5 rebotes, 3.4 asistencias y 2.1 robos, con un 49.5% de acierto en tiros de campo, un 37.5% en triples y un 97.6%, líder de la liga, en tiros libres. Los Clippers acumulan cuatro victorias consecutivas, su mejor racha de la temporada, la racha ganadora activa más larga de la NBA.

