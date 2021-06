Keep Families Housed, expresa que la propuesta de extender las protecciones contra el desalojo y alivio de alquiler en California está incompleta

La coalición de campaña Keep Families Housed emitió una declaración en respuesta al anuncio del gobernador de California, Gavin Newsom y los líderes legislativos de extender las protecciones contra el desalojo y aumentar la compensación por el alivio del alquiler.

“Millones de inquilinos se sentirán aliviados de que nuestros líderes estatales hayan escuchado sus súplicas de más tiempo y apoyo antes de volver a los inhumanos procedimientos de desalojo prepandémicos de California”, inicia la declaración.

Durante meses, los inquilinos, que esperaban asistencia para el alquiler, dejaron sus casas sin ningún lugar adonde ir porque temían el acantilado del desalojo del 30 de junio”, dice la declaración.

Sin embargo, expresa que el anuncio no es suficiente, debido a que algunos de los inquilinos quedarán fuera, “ya que los inquilinos enfrentan desafíos a largo plazo para permanecer en una vivienda estable y en sus hogares a largo plazo”, dice, y agrega que esta es una propuesta que está incompleta a las necesidades a largo plazo.

“La realidad es que los inquilinos se enfrentan a una larga recuperación, como lo demuestra el aumento del 67% en las solicitudes de desempleo estatales en junio.

Pero esta propuesta carece de los apoyos a largo plazo para asegurarse de que ningún inquilino se quede atrás”, expresa la colación.

“¿Cómo son tres meses tiempo suficiente para distribuir miles de millones en ayuda de alquiler, cuando el estado solo ha pagado el 8% de los actuales $ 619 millones en solicitudes en ese mismo período de tiempo? Esta línea de tiempo no coincide con la realidad que enfrenta el estado y los inquilinos se dejarán secar”, dice el director ejecutivo de Housing Now, Francisco Dueñas.

“¿Qué sucede después de que el propietario recibe su dinero? El estado de Nueva York exigía a los propietarios que hicieran su parte y se comprometieran a no cobrar por pagos atrasados, congelar los alquileres de las unidades cubiertas durante un año y ofrecer a los inquilinos contratos de renovación de un año. Sin estas protecciones, significa que se habrán gastado miles de millones de dólares de los contribuyentes para retrasar momentáneamente, no prevenir, el tsunami de desalojo que todos hemos estado temiendo”, dice la ejecutiva de Tenants Together, Lupe Arreola, directora.

“Además del alivio de la deuda, los inquilinos necesitan protecciones crediticias más sólidas con miras al futuro para proteger sus oportunidades de vivienda a largo plazo, y las ciudades y los condados necesitan la libertad de adaptar la política a sus condiciones. La preferencia del estado en este proyecto de ley restringe varias ordenanzas locales que se aprobaron recientemente y que fueron una respuesta a las necesidades específicas de la comunidad”, dice la directora de estrategia, PICO California, Jennifer Martinez.

Además, la colación espera que los líderes electos fortalezcan esta propuesta para crear la recuperación equitativa que California necesita, concluye la declaración.

Fuente: Declaración Keep Families Housed

