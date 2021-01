Kia Rio gana el premio Vincentric al mejor valor en América 2021

El Kia Rio 5-Door obtuvo el premio Vincentric Best Value in America 2021, ocupando el puesto número uno en el segmento Subcompact Hatchback. Vincentric.

Los ganadores fueron elegidos por una fuente líder de datos y análisis de costos de propiedad dentro de la industria automotriz, la cual determinó los resultados luego de analizar el precio de mercado actual y el costo total de propiedad para todos los vehículos del año modelo 2021.

“La transformación de Kia en una compañía de automóviles de clase mundial le ganado a la marca importantes elogios a toda su línea de vehículos, y este último honor de Vincentric es un testimonio más del compromiso que Kia tiene con la calidad y el valor”, dijo el presidente y director ejecutivo de Kia Motors. America, Kia Motors North America, Sean Yoon.

Asimismo, Yoon le dijo: “Estamos orgullosos de que una empresa como Vincentric reconozca al Río por su importancia en un segmento muy importante para muchas familias estadounidenses”.

El renovado Kia Rio 5-Door 2021 cuenta con tecnología esencial como lo es una pantalla táctil a color de 8 pulgadas con cámara trasera, faros LED y control automático de temperatura.

“El Kia Rio tuvo los costos de reparación y depreciación más bajos de todos los vehículos subcompactos Hatchback”, dijo el presidente de Vincentric, David Wurster.

De acuerdo con Wurster los bajos costos ayudaron a Rio a superar a la competencia por los premios Vincentric Best Value in America Awards 2021, demostrando su alto valor en el mercado de consumo.