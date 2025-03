Kristi Noem visitará El Salvador para recorrer el CECOT tras polémica por deportaciones

​La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitará El Salvador el martes 25 de marzo de 2025, para reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca.

El propósito principal de esta visita es fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y abordar temas relacionados con la migración ilegal. La agenda de Noem también incluye escalas en Colombia y México, donde se reunirá con el presidente Gustavo Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum, respectivamente, para discutir asuntos de seguridad y migración en la región. ​

Esta visita se produce en el marco de recientes deportaciones desde Estados Unidos hacia El Salvador, de 238 venezolanos y 23 salvadoreños, acusados de pertenecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la MS-13, respectivamente. Estos individuos fueron trasladados al CECOT, una prisión de máxima seguridad diseñada para albergar a miembros de pandillas. ​

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



