La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos insta al Senado a aprobar una importante medida legislativa a favor de la salud mental

WASHINGTON – «Más que nunca, la gente sufre. La necesidad de recursos y servicios de salud mental se ha intensificado y aumentado por el estrés, el aislamiento social y las dificultades causadas por la pandemia del COVID-19», dijo Jane L. Delgado, PhD, MS, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (National Alliance for Hispanic Health), el principal grupo de promoción de la salud de los hispanos en el país, al anunciar un proyecto de ley de ambos partidos, la Restoring Hope for Mental Health and Well-Being Act de 2022. «El Senado debe tomar medidas inmediatas para atender las necesidades de salud mental de las comunidades en todo el país».

En una carta al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, la Alianza instó a los senadores a aprobar prontamente la Restoring Hope for Mental Health and Well-Being Act de 2022 a fin de autorizar la crucial inversión en servicios de salud mental y tratamiento y prevención de la adicción. La medida, que la Cámara de Representantes aprobó en junio, financiará servicios comunitarios de salud mental, prevención de trastornos de drogodependencia, tratamiento y apoyo durante la recuperación, además de programas de prevención del suicidio juvenil, muchos de los cuales están por vencerse a fin del año fiscal. Asimismo, la legislación apoyará la atención de la salud mental de madres, mejorará y diversificará la fuerza laboral dedicada a la atención de la salud mental y promoverá la paridad respecto a la salud mental en el seguro médico.

El suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, la mayoría de las personas con una enfermedad mental no reciben tratamiento. Dos tercios de los adultos hispanos tienen una enfermedad mental y más de 9 de cada 10 hispanos que tienen un trastorno de drogodependencia no reciben tratamiento, lo que destaca los obstáculos que enfrentan en particular los hispanos y otras comunidades subatendidas, además de la urgente necesidad de volver a autorizar programas de salud mental y tratamiento y prevención de adicciones.

«Ahora que el Mes Nacional de Prevención del Suicidio está por terminar, instamos a los senadores a tener muy en cuenta la salud mental entre sus prioridades legislativas y promulgar estas importantes disposiciones de salud mental antes del fin de la sesión legislativa», dijo la Dra. Delgado para terminar.

