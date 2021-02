La asociación Texas Realtors anuncia los ganadores del premio de bienes raíces de Texas 2020

La asociación Texas Realtors, anunció los ganadores del premio de bienes raíces de Texas 2020, que tuvo lugar de manera virtual del 16 al 18 de febrero.

Entre los ganadores está al nombrado premio 2020 Texas Realtor of the Year, el cual es el honor de más prestigio que se otorga anualmente a un miembro que ha realizado contribuciones a la industria, fue otorgado a Shad Bogany de Houston.

También, el premio Tom D. Morton al Ejecutivo del Año de la Asociación, otorgado a Connie Coots, directora ejecutiva de la Junta de agentes inmobiliarios de Odessa; Sydney Ealy de Houston recibió el premio Texas Realtor Good Neighbor; Candace (Candy) Cooke de Round Rock fue nombrada Educadora del Año 2020; Alison Blalock de WestMark Commercial/TNC Worldwide recibió el premio William C. Jennings 2020; la asociación Austin Board of Realtors recibió el Premio al logro en asuntos gubernamentales Mark Lehman 2020; el premio Texas Realtors Grassroots Advocate of the Year fue entregado a Lee Overstreet; y por último, Texas Realtors honró a dos asociaciones locales,

“El año pasado fue un año sin precedentes en el sector inmobiliario de Texas”, dijo Marvin Jolly, presidente de Texas Realtors. El año pasado, los agentes inmobiliarios del estado de la Estrella Solitaria hicieron todo lo posible para apoyar a sus comunidades, elevar nuestra industria e impactar las vidas de sus clientes. Estos premios son un testimonio de la resistencia de los agentes inmobiliarios, especialmente durante estos tiempos difíciles”.

Finalmente, Texas Realtors honró a dos asociaciones locales que lanzaron programas innovadores y cursos educativos que mantuvieron a los agentes de bienes raíces al día con las tendencias legales, de mercadeo y de la industria. Los premios al Programa Educativo del Año se otorgaron a: Asociación MetroTex de Agentes Inmobiliarios en la categoría legal, Asociación MetroTex de Agentes Inmobiliarios en la categoría de serie o programa corto, Asociación de Agentes Inmobiliarios de Houston en la categoría de marketing, y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Houston en la categoría de innovación.

Fuente: Texas Realtors