La Dra. Tania Medina, afamada cirujana plástica de República Dominicana y elegida por “People en Español” entre las 25 mujeres más poderosas, presentó en Times Square (Nueva York) su primer libro “La belleza de amarme”.



La presentación de “La belleza de amarme” se produjo en el contexto del evento “The Beauty Experience”, donde participaron más de 200 empresarias latinas.





Al evento asistieron Luz María Doria, vicepresidenta y productora ejecutiva de “Despierta América”, de Univisión; Luz García, presentadora de “Noches de Luz”, de República Dominicana; el doctor Pablo García; el chef Juan Carlos Amaya; el presentador y autor Francisco Vásquez; y Yaneli Sosa, autora del bestseller “Hispanas Influyentes”.



“La belleza de amarme” responde a varias preguntas, entre ellas: ¿para qué y para quién quieres hacer un cambio físico? La respuesta, explica la doctora Tania Medina, está en ti mismo, y no en lo que dicen los demás.



Tania vivió en carne propia el sentirse menos por su apariencia física. A los 18 años se hizo un implante de mamas porque, según la doctora, “lucía plana como una plancha”. El cambio físico la llevó a un movimiento interno tan profundo y a recuperar su autoestima, que decidió estudiar cirugía plástica para ayudar a otros a sentir ese amor propio que nos eleva y que es determinante para alcanzar la plenitud.



¿Deben las personas someterse a una cirugía plástica para encontrar la felicidad? En “La belleza de amarme”, el lector encontrará respuestas y opciones, generadas desde un lugar de amor propio, objetividad, conocimiento y profunda empatía.



Algunos de los temas desarrollados por la Dra. Tania sobre la belleza integral son:



-¡Ámate! ¡Sé feliz!

-La monedita del alma

-Cambia desde tu ser para brillar

-Las intimidades de una cirugía plástica

-¿Cuál cirugía me conviene?

-Cirugías faciales y de cabeza y procedimientos no quirúrgicos

-La aventura de vivir diferente

