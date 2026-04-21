La niña que conquistará tu corazón y el clásico que nunca superaste todo novel, más pasiones presenta el estreno en el canal de Melissa y el regreso del clásico El Clon

El drama familiar protagonizado por la galardonada actriz Beren Gökyıldız llega el 22 de abril, acompañado por una de las novelas más icónicas de todos los tiempos

Este mes de abril, TODO NOVELAS, Más Pasiones, el canal FAST que trae las más emocionantes y cautivadoras series dramáticas y telenovelas de todo el mundo, eleva su propuesta con una poderosa combinación de novelas internacionales que han conquistado al mundo, reafirmando su compromiso de ofrecer las mejores telenovelas globales completamente gratis para la audiencia hispana en Estados Unidos. Encabezando esta programación llega Melissa: La niña del valle verde, un conmovedor drama familiar que comienza el 22 de abril y se emitirá de lunes a viernes a las 9pm ET / 6pm PT, junto al esperado regreso del clásico inolvidable El Clon, una de las telenovelas más icónicas de la televisión global la cual se estrena el 21 de abril y se emitirá de lunes a viernes a las 5pm ET / 2pm PT.

Inspirada en el clásico literario Anne of Green Gables, Melissa es una emotiva historia que sigue a al personaje titular, una niña huérfana que lucha por encontrar su lugar en el mundo tras enfrentar el

rechazo y el maltrato de su familia adoptiva. Su destino cambia cuando conoce a Metín, un hombre solitario que decide darle una nueva oportunidad en la finca Valle Verde, donde comenzará una nueva

vida marcada por secretos, amor y descubrimiento personal.

Protagonizada por la talentosa Beren Gökyıldız, reconocida mundialmente por su papel en Madre, la

joven actriz, ganadora en dos ocasiones y cinco veces nominada a los premios Golden Butterfly,

vuelve a conquistar al público con una interpretación profundamente emotiva que promete robar

corazones.

Como parte de esta apuesta por grandes historias globales, TODO NOVELAS también presenta El

Clon, una producción que marcó a toda una generación y sigue siendo referente dentro del género.

Ambientada entre Brasil y Marruecos, la historia sigue el amor imposible entre Jade y Lucas, mientras

aborda temas tan innovadores como la clonación humana, los conflictos culturales y la identidad. Tras

la muerte del hermano gemelo de Lucas, un científico decide crear el primer clon humano, desatando

una serie de eventos que exploran la ciencia, la fe y las emociones humanas.

Con un elenco icónico encabezado por Giovanna Antonelli y Murilo Benício, El Clon combina

romance, drama y reflexión social en una historia que continúa cautivando audiencias alrededor del

mundo.

Con esta programación, TODO NOVELAS, Más Pasiones se posiciona como el destino ideal para

descubrir y revivir historias inolvidables de distintas culturas, desde nuevos favoritos hasta clásicos que

marcaron época. Todo Novelas está disponible gratis en The Roku Channel, Tubi, ViX, Canela.TV,

Sling Freestream, Vizio WatchFree+, Fire TV Channels y Plex entre otros.

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