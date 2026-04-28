La dupla que está sacudiendo el Perú

Jonathan Maicelo y Angelito El Corillo construyendo un imperio entre deporte y entretenimiento

La escena del deporte y el entretenimiento en el Perú viene siendo remecida por una alianza que no pasa desapercibida: la del reconocido boxeador y empresario Jonathan Maicelo junto al manager y productor artístico Angelito El Corillo.

Más allá de su faceta mediática, Maicelo ha sabido consolidarse como referente y ejemplo impulsando Fighter Fit y su restobar «Maicelo Restobar«, espacios que reflejan su visión de negocio y su conexión con el público. Este desarrollo lo ha posicionado como uno de los referentes de la juventud actual, destacando no solo por su trayectoria en el deporte, sino también por su mentalidad emprendedora.

Su evolución fuera del ring lo ha llevado a construir una marca personal sólida, conectando con nuevas generaciones que lo ven como un ejemplo de disciplina, carácter y visión.

En los últimos meses, su nombre ha estado constantemente en tendencia debido a diversas controversias locales, lo que lejos de perjudicarlo, ha mantenido su marca en el centro de la conversación pública, reforzando su presencia en el ámbito mediático y digital.

Sin embargo, detrás de este posicionamiento también existe una estrategia clara. De la mano de Angelito El Corillo, Maicelo ha venido liderando nuevas iniciativas orientadas a impulsar el deporte, especialmente el boxeo, en las nuevas generaciones. Este trabajo conjunto no solo apunta a eventos y presentaciones, sino también al desarrollo de nuevos talentos dentro del circuito nacional.

Parte de este compromiso social se ha visto reflejado recientemente en diversas acciones solidarias. En las últimas semanas, Maicelo fue captado realizando donaciones en hospitales y brindando apoyo a personas en situación vulnerable, mostrando una faceta más humana y comprometida con la sociedad. Estas acciones fueron difundidas en redes sociales por Angelito El Corillo, generando una respuesta positiva entre sus seguidores.

Las imágenes de ambos reflejan una combinación de disciplina, estrategia y visión empresarial, proyectando una dupla que busca posicionar una marca fuerte, cercana al público y con impacto real en distintas partes del país.

Hoy por hoy, la unión entre Jonathan Maicelo y Angelito El Corillo viene dando de qué hablar a nivel nacional, perfilándose como una de las alianzas más comentadas dentro del espectáculo y el deporte en el Perú.

Todo indica que este es solo el inicio de una etapa que podría redefinir la manera en que las figuras deportivas gestionan su marca, conectan con su público y aportan al desarrollo de nuevas generaciones.

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