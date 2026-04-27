FESFUT cambia su logo en su 91° aniversario y anuncia más cambios

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ElSalvador–La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) presentó su nueva imagen institucional como parte de la conmemoración de su 91° aniversario, en un acto que marca el inicio de una etapa enfocada en la modernización del ente rector del fútbol nacional.

El anuncio fue realizado por su presidente, Yamil Bukele, quien explicó que este rediseño forma parte de un proceso más amplio orientado a fortalecer la organización y el desarrollo del fútbol salvadoreño.

Según detalló, el cambio responde a un concurso que contempló la creación de dos logotipos: uno institucional —ya presentado— y otro de carácter deportivo, que será revelado en una fase posterior.

El dirigente indicó que el segundo diseño se dará a conocer junto con la nueva indumentaria oficial de las selecciones nacionales, como parte de una estrategia que busca обновar la identidad visual del fútbol salvadoreño.

Este proceso de renovación institucional se desarrolla en paralelo a la planificación deportiva de la selección nacional, que tiene previsto disputar un partido amistoso ante The Dreams F.C. el próximo 28 de abril en San Antonio, Estados Unidos. El encuentro se realizará a puerta cerrada.

La federación no descarta que en ese contexto también se presenten elementos relacionados con la nueva imagen deportiva, incluidos colores y diseño oficial de la Selecta.

Fundada en 1935, la FESFUT es la entidad encargada de organizar las competiciones nacionales y dirigir a las selecciones salvadoreñas. A lo largo de su historia, El Salvador ha participado en dos Copas del Mundo, en 1970 y 1982, además de torneos regionales organizados por la Concacaf.

Con esta actualización de imagen, la federación busca proyectar una identidad más acorde a sus objetivos actuales, en una etapa orientada a la reorganización y proyección a largo plazo del fútbol nacional.

Este día, en el 91° aniversario de la Federación Salvadoreña de Fútbol, nos enorgullece presentar nuestra nueva imagen institucional.



Un símbolo que representa el inicio de una nueva etapa, enfocada en modernizar, ordenar y hacer más eficiente la forma en que organizamos y… pic.twitter.com/Jce2GrOm3M — FESFUT (@fesfut_sv) April 26, 2026

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