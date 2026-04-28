PSG vence al Bayern en un duelo de nueve goles y toma ventaja en semifinales

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El Paris Saint-Germain derrotó 5-4 al Bayern de Múnich este martes en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA, en un encuentro de alta intensidad disputado en el Parque de los Príncipes. El resultado deja a los franceses con una ventaja mínima de cara al duelo de vuelta en Alemania.

El equipo dirigido por Luis Enrique mostró contundencia ofensiva en momentos clave, con dobletes de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, en un partido marcado por constantes cambios en el marcador.

El Bayern tomó la iniciativa en los primeros minutos y abrió el marcador al 17, cuando Harry Kane convirtió un penalti. Sin embargo, el PSG reaccionó rápidamente: Kvaratskhelia empató al 24 y Joao Neves puso el 2-1 al 33. Antes del descanso, Michael Olise igualó nuevamente para los alemanes, pero Dembélé devolvió la ventaja a los locales desde el punto penal en el tiempo añadido (3-2).

En la segunda mitad, el conjunto parisino amplió su ventaja en apenas tres minutos. Kvaratskhelia marcó el 4-2 al 56 y Dembélé firmó su doblete para el 5-2 al 59, lo que parecía encaminar el partido.

No obstante, el Bayern respondió con determinación. Dayot Upamecano descontó al 65 y Luis Díaz anotó el 5-4 al 68, manteniendo la eliminatoria abierta.

En los minutos finales, el equipo alemán presionó en busca del empate, pero la defensa del PSG logró sostener el resultado. El encuentro de vuelta se disputará en el Allianz Arena, donde se definirá al finalista.

El partido dejó una eliminatoria abierta tras un intercambio constante de goles, con ambos equipos mostrando eficacia ofensiva y capacidad de reacción en un escenario de alta exigencia.

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