La FAA reanuda vuelos tras el cierre de gobierno en Estados Unidos

EEUU–La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que levantará este lunes la orden de emergencia que redujo los vuelos comerciales en Estados Unidos durante el cierre del gobierno federal. La medida, que entra en vigor a las 6:00 a. m. (hora local), permitirá restablecer las operaciones normales en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo.

Según el comunicado oficial, la decisión se tomó tras constatar una disminución sostenida en los incidentes que requerían personal adicional en los centros de control de tráfico aéreo. La agencia explicó que los niveles de personal comenzaron a estabilizarse desde que el Congreso aprobó el paquete de financiación que puso fin al cierre gubernamental y prorrogó el programa federal de subsidios para seguros médicos.

Durante el fin de semana previo, la FAA registró una mejora en la disponibilidad de personal, pasando de seis alertas por falta de controladores el viernes 14 de noviembre, a ocho el sábado y solo una el domingo. Estas cifras contrastan con el pico de 81 alertas reportadas el 8 de noviembre, en pleno impacto del cierre.

La reducción de vuelos había comenzado el 7 de noviembre, con un recorte inicial del 4 % en 40 aeropuertos principales, incluyendo los de Nueva York, Chicago, Atlanta, Denver, Phoenix, Dallas y Los Ángeles. El objetivo era aliviar la carga de trabajo de pilotos y controladores que llevaban semanas sin recibir salario.

Aunque el plan original contemplaba ampliar la reducción de vuelos hasta un 10 %, la FAA decidió frenarla dos días antes, manteniéndola en un 6 % gracias a la mejora en la asistencia del personal. Finalmente, la disminución se redujo al 3 % el viernes, según reportes de la cadena NBC.

Con el levantamiento de la orden, las aerolíneas estadounidenses retomarán sus operaciones en plena capacidad, mientras la FAA continúa monitoreando los niveles de personal y el tráfico aéreo para evitar nuevas interrupciones en el sistema.

