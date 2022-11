La Hispanic Motor Press da a conocer los ganadores de «Los mejores vehículos de 2023» para los hispanos

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Hispanic Motor Press dio a conocer los finalistas de los premios Hispanic Motor Press Awards (HMPA) de 2023 durante la inauguración hoy del Auto Show de Los Ángeles – Los Ángeles Auto Show (LAAS) y el evento AutoMobility LA. El décimo tercer programa anual de la HMPA identifica los mejores modelos nuevos del año de modelos 2023 para los hispanos compradores de autos, teniendo en consideración los avances del fabricante en cuanto a tecnología, componentes de seguridad, info entretenimiento, y movilidad limpia.

«Estamos encantados de anunciar a los ganadores de los premios que concede la Hispanic Motor Press Awards aquí, de nuevo en Los Angeles, la ciudad que representa el mayor mercado hispano del país. Con este segmento representando 1 de cada 4 compras de vehículos nuevos, apoyamos a los consumidores hispanos de todo el país con información acerca de la adopción de una transportación limpia y segura que realce la experiencia de conducción de su vehículo, al tiempo que los ayudamos a tomar la decisión adecuada en el momento de la compra», declaró Ricardo Rodríguez-Long, veterano periodista automotriz y fundador de la Hispanic Motor Press.

Los vehículos ganadores de los HMPA 2023 en sus respectivas categorías son:

Mejor Tecnología del Año (Best Technology of the Year) – General Motors Super Cruise

Auto del Año para Ciudad (City Car of the Year) – Hyundai Kona

Vehículo de Lujo del Año (Luxury Vehicle of the Year) – Jeep Grand Wagoneer

Vehículo Eléctrico del Año (EV Car of the Year) – Kia EV6

SUV del Año (SUV of the Year) – Kia Telluride

Camioneta del Año (Truck of the Year) – Chevrolet Silverado

Loa vehículos ganadores podrán ser vistos en un área de exhibición exclusiva durante todo el tiempo que dure el LAAS, hasta el 27 de noviembre en el Los Angeles Convention Center.

El HMPA 2023 panel del jurado evalúa las características de los vehículos las cuales abarcan: diseño general, comodidad, seguridad, economía, conducción, desempeño, funcionalidad, integración de info entretenimiento, diseño interior, requisitos ambientales, satisfacción del conductor, y precio.

