La Ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, discapacidad y estado familiar

El Departamento de Justicia anunció hoy que presentó una demanda por acoso sexual y represalias en virtud de la Ley de vivienda justa contra Joel Nolen, propietario y operador de propiedades de alquiler en el condado de Lassen, California.

La demanda también nombra como demandados a Shirlee Nolen y Nolen Properties LLC, los copropietarios de las propiedades de alquiler en los momentos pertinentes. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de California, alega que Joel Nolen acosó sexualmente a las inquilinas desde al menos 2011. Según la denuncia , Nolen ofreció beneficios relacionados con la vivienda a cambio de contacto sexual, hizo comentarios sexuales no deseados. y avances a inquilinas, entró en las casas de inquilinas sin su permiso, sometió a inquilinas a tocamientos y manoseos no deseados, sometió a inquilinas a actos sexuales no deseados y tomó medidas adversas relacionadas con la vivienda contra inquilinas que rechazaron sus insinuaciones sexuales.

“Nadie debería sentirse inseguro o sufrir acoso sexual en su hogar, especialmente a manos de su proveedor de vivienda”, dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia se compromete a hacer cumplir enérgicamente la Ley de Vivienda Justa y responsabilizar a los propietarios y proveedores de vivienda cuando acosan sexualmente a sus inquilinos”.

“El acoso sexual y las represalias alegadas en la denuncia de hoy violan nuestras leyes federales de vivienda justa y no serán toleradas”, dijo el Fiscal Federal Phillip A. Talbert para el Distrito Este de California. “Los propietarios y otros proveedores de vivienda que se involucren en tal conducta serán responsables de garantizar que las personas se sientan seguras y cómodas en sus hogares”.

La demanda busca daños monetarios para compensar a las personas perjudicadas por el presunto acoso, sanciones civiles para reivindicar el interés público y una orden judicial que prohíba la discriminación en el futuro.

El Departamento de Justicia lanzó su Iniciativa contra el Acoso Sexual en la Vivienda en octubre de 2017. La iniciativa, dirigida por la División de Derechos Civiles, en coordinación con las Fiscalías Federales de todo el país, busca abordar y crear conciencia sobre el acoso sexual por parte de propietarios, gerentes, trabajadores de mantenimiento, oficiales de crédito u otras personas que tengan control sobre la vivienda. Desde el lanzamiento de la iniciativa, el Departamento de Justicia ha presentado 27 demandas alegando acoso sexual en la vivienda y ha recuperado más de $9,7 millones para las víctimas de dicho acoso.

